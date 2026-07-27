Lorena Romera 27 JUL 2026 - 10:25h.

Miri y Albalá oficializan su relación en un romántico vídeo en el que recuerdan cómo se conocieron en 'Supervivientes All Stars'

Así hablaba Miri Pérez-Cabrero de Alejandro Albalá a finales de 2025

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Lo que empezó como una gran complicidad, con miradas cómplices y declaraciones a medias bajo el sol de los Cayos Cochinos, se ha transformado oficialmente en una bonita historia de amor. Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá han confirmado su relación sentimental, poniendo fin a meses de rumores. Nueve mese después de su paso por 'Supervivientes All Stars', la pareja ha decidido gritar su amor a los cuatro vientos con un romántico vídeo publicado en Instagram en el que posan juntos por primera vez.

Para dar la noticia más esperada (e inesperada al mismo tiempo), la chef ha elegido un formato lleno de nostalgia. En el vídeo compartido en sus redes, la influencer echa la vista atrás para revivir los inicios de su historia de amor.

El post arranca con un momento inolvidable en la Palapa. En las imágenes rescatadas del reality, se escucha a un Alejandro Albalá totalmente sincero confesando sus sentimientos ante la mirada emocionada de Miri, que no puede evitar sonreír con los ojos vidriosos.

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"¿Estarías dispuesto en seguir conociendo a Miri para ver si podríais convertiros en compañeros de vida?", preguntaba en ese momento Jorge Javier Vázquez. "Obviamente. Yo no sé qué pasará. Ella me ha ayudado mucho. Me da mucha alegría y también mucha paz y, bueno, yo no sé...", reconocía el cántabro durante el concurso.

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Inmediatamente después, el clip da un salto en el tiempo hasta el presente para mostrar su realidad: que están juntos y más enamorados que nunca. Miri Pérez-Cabero y Alejandro Albalá confirman su relación a través de un selfie en el que los vemos acurrucados, derrochando esa complicidad que era palpable ya en Honduras.

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"Con todo mi ser, Alejandro Albalá", se declara la creadora de contenido, que ha escogido una canción de fondo que también es toda una declaración de intenciones: "Tú y yo, ¿te imaginas? Un amor que no se termina. Es como vitamina, tú y yo... Cuando hacemos el amor".

La reacción de sus compañeros de 'Supervivientes All Stars'

La confirmación oficial no ha tardado en provocar una oleada de cariñosas reacciones en las redes sociales. Compañeros de edición y rostros conocidos del universo de Mediaset han llenado la publicación de mensajes de alegría. Adara Molinero se mostraba impactada con un expresivo "¡Qué fuerte!", o Anita Matamoros, que ha comentado un "¡Pues ya estaría!", mientras que otros como Noel Bayarri o la propia hermana de la chef, Blanca Pérez-Cabrero, han celebrado que la pareja haya decidido compartir su felicidad con el mundo.