El pequeño permaneció atrapado durante cerca de 32 horas hasta que los equipos de emergencia lograron localizarlo

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: la ONU estima en hasta 6,8 millones los afectados por los terremotos de Venezuela

Compartir







Un bebé de apenas 18 días ha sido rescatado con vida de entre los escombros de un edificio derrumbado en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas más devastadas por los dos terremotos que sacudieron el norte del país. El pequeño permaneció atrapado durante cerca de 32 horas hasta que los equipos de emergencia lograron localizarlo y sacarlo con vida en una compleja operación de rescate que mantuvo en vilo a los servicios de emergencia durante toda la noche.

Su rescate se ha convertido en uno de los símbolos de esperanza en medio de una tragedia que deja ya centenares de fallecidos y miles de heridos. Mientras continúan las labores de búsqueda entre montañas de escombros, los equipos de salvamento siguen trabajando contrarreloj para localizar a posibles supervivientes antes de que se agoten las posibilidades de encontrarlos con vida.

PUEDE INTERESARTE Encuentran muerto al joven futbolista de 18 años Yimvert Berroterán, desaparecido en los terremotos en Venezuela

Otros rescates entre los escombros

El del recién nacido no ha sido el único rescate que ha emocionado al país. En las últimas horas también ha sido localizada con vida Fabiana, una niña que permaneció atrapada durante más de dos días bajo un edificio derrumbado. Las imágenes muestran cómo mantuvo la calma en todo momento y colaboró con los rescatistas mientras le preguntaban por su estado. "¿Cómo estás, Fabiana?" "Bien, mejor. Solo las heridas de la rodilla y el pie izquierdo", respondía con serenidad antes de ser liberada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A estos rescates se suman otros como el de varias familias localizadas bajo los escombros o el de un niño que fue recibido entre aplausos tras ser sacado con vida. Los equipos de emergencia continúan excavando día y noche, muchas veces únicamente con herramientas manuales, mientras intentan mantener el contacto con quienes siguen atrapados para darles ánimo y ganar tiempo hasta poder sacarlos a salvo.