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Oriana Marzoli ha visitado el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' para ser partícipe de una sorpresa muy especial a un fan que le tiene como referente por su fortaleza y valentía. Antes de esto, la chica reality por excelencia se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez al hablar de su evolución televisiva y sobre si está abierta al amor tras su ruptura con Facundo González y, además, durante la sorpresa con el fan, Oriana se ha derrumbado al hablar de una dura pérdida que aún no ha conseguido superar.

El reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Oriana Marzoli: "Sacas de quicio a cualquiera"

Nada más reencontrarse en el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir', Jorge Javier Vázquez ha abrazado a Oriana Marzoli y ha querido recordar, junto a ella, todo su pasado televisivo, haciendo especial mención en lo bien que la ve en la actualidad y en lo mucho que ha madurado profesional y personalmente hablado: "Me gusta mucho lo que estás haciendo, toda la carrera que estás llevando. Te he seguido mucho en Méjico, que estabas en 'La casa de los famoso', además trabajando con gente importantísima y conocidísima allí".

Fiel a su sentido del humor y a sus continuos piques, el presentador ha continuado diciendo lo siguiente: "Eres capaz de quicio a cualquiera en un reality y eso, te tengo que decir, es una ventaja". Jorge Javier destaca el "aprendizaje y la profesionalidad" que Oriana ha llegado a alcanzar a lo largo de estos años en televisión. Hablan de los realities en los que ha participado la joven tanto en España como fuera de nuestras fronteras (ha ganado dos de ellos en Chile) y de lo estable y feliz que se encuentra en estos momentos.

Oriana Marzoli no descarta volver a 'GH VIP': "Tengo una espinita clavada"

En este punto, Oriana Marzoli reconoce que no descarta volver a participar en 'GH VIP' porque tiene una espinita clavada (abandonó en dos ocasiones). En este momento, presentador e influencer recuerdan lo bien que lo pasaban en los platós de televisión y en los programas en los que coincidían y, a pesar de que él le metiera tanta caña, a ella le gustaba porque eso, a los espectadores, les divertía. "Has sabido encauzar muy bien tu vida, ha sido muy inteligente. Mucha gente se ha quedado en el camino. La televisión no es un medio fácil, aguantar tantos años no es fácil", le confiesa Jorge Javier.

Oriana Marzoli aclara el motivo de su ruptura con Facundo González

Jorge Javier Vázquez ha hecho referencia a los novios de Oriana Marzoli y ella le aclara que ahora se encuentra soltera después de haber roto su relación con Facundo González hace escasamente tres semanas. ¿El motivo de esta ruptura? Ella misma lo aclara: "Era una persona súper sana, me ha hecho muy bien, la verdad. No lo dejamos por aburrimiento, sino por la distancia. Él vive en Perú, en Lima. Yo soy una chica independiente, trabajo, y si el trabajo no lo tengo allí... o me mantiene ¿o qué hago, vivo del aire? No puedo, mi trabajo está en España, Italia, Chile y, ahora, Méjico". Reconoce que no tiene ganas de enamorarse y que, con el paso de los años, se ha vuelto más exigente y selectiva: "A todo le encontramos una pega".

Oriana Marzoli habla se sincera sobre una dura pérdida: "Aún lo siento cerca"

Durante su sorpresa a un fan, Oriana le ha confesado que no de débiles llorar, que es algo necesario: "Está bien ser fuerte, pero si tienes ganas de llorar, llora. No te hace menos fuerte ni menos débil. Forma parte de tu vida". Jorge Javier interviene para preguntarle a Oriana por la última vez que ha llorado y ella se sincera al reconocer que es una persona mu sensible y "de llanto fácil: "Lo que más me ha dolido en la vida es la muerte de mi perrito, pero yo de eso no hablo porque, ¿ves?, lloro".

"Lo tengo tatuado y, para siempre, en mi vida. Aún lo siento cerca. Lo llevo aquí, en mi collar, tatuado, todo", añade, visiblemente emocionada. Dice que la pérdida de Coco se produjo hace ya un año, pero que le sigue doliendo y emocionando cuando se acuerda o habla de él. Jorge Javier empatiza con ella y reconoce que tiene las cenizas de sus perros en casa y que, incluso, viaja con ellos. Ella dice tener también sus cenizas y su huella.

Oriana Marzoli sorprende a Dani, uno de sus mayores fans

Para Dani, Oriana Marzoli es un referente en su vida por su valentía y fortaleza. Para ella, no es alguien anónimo, pues le recuerda cuando, desde muy pequeño, le iba a recoger con pancartas a las estaciones cuando volvía de algún viaje. Oriana se siente halagada por todo ello y mantiene una bonita conversación con él tras darle una sorpresas en el plató del programa: "Me llena de orgullo, me hace muy feliz saber que he sido un referente, sobre todo en mi parte fuerte, aunque en la vulnerable también es bonito".