Fiesta 27 JUN 2026 - 20:25h.

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Hace apenas 72 horas se producía en el norte de Venezuela un doble terremoto que provocaba la caída de cientos de edificios, una catástrofe que ha dejado sin aliento al mundo y que por el momento arroja un doloroso saldo de 1.430 fallecidos bajo los escombros.

Las autoridades han confirmado además que se cuentan por miles las personas que aún permanecen desaparecidas a la espera de que los equipos de rescate llegados desde todas partes del mundo les consigan sacar con vida.

Lamentablemente, y tal y como explican los expertos, pasadas estas primeras 72 horas la esperanza de recuperar con vida a personas atrapadas bajo los escombros desciende abruptamente, algo que añade tensión a la ya de por sí difícil tarea de los rescatistas.

Aurelio Manzano se rompe al ver las imágenes del terremoto

Son muchos los venezolanos afincados en España, entre ellos nuestro compañero Aurelio Manzano. Pese a que la familia del colaborador de 'Fiesta' se encuentra bien, lo cierto es que el periodista no ha podido reprimir las lágrimas al ver en pantalla una recopilación de imágenes de lo sucedido en su país de origen.

Aurelio, con la voz quebrada, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional poniendo el foco en la falta de medios de que dispone el país venezolano:

"Hay tanta gente que se está muriendo… Hoy se cumplen las famosas 72 horas que pueden sobrevivir sin agua, ojalá lleguen los rescates porque la gente de Venezuela no se merece lo que está pasando. El país no tiene infraestructuras para afrontar esto, no tiene hospitales con medios suficientes para esta catástrofe. Yo he podido hablar con mi hermana y está bien porque no se cayó su edificio, aunque sí que sufrió muchos daños. Ayer hablé con ella y me dijo que se estaba vistiendo para ir a La Guaira a cocinar para ayudar a los afectados".