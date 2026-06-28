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Luisa ha perdido a su mejor amiga, Kelly, y pide ayuda a 'Hay una cosa que te quiero decir' para poder reencontrarse con ella, pedirle explicaciones y retomar su relación. Dice que ha llegado a escribir a su 'hermana del alma' (así la define ella), pero que esta no le ha respondido nunca. Necesita saber por qué se rompió su relación y, durante su reencuentro en el plató del programa, se han vivido momentos muy tensos con lágrimas, reproches e incluso gritos.

"Desde el día de mi cumple, ya no la noto igual. No me habla ni quiere quedar conmigo. La necesito en mi vida, la quiero", se lamenta Luisa, visiblemente emocionada, antes de que Kelly entre en plató. Una vez se ven las caras a través de la pantalla del plató, Luisa le pide que le expliqué por qué dejó de ser su amiga de la noche a la mañana tras seis años de amistad. Llega el momento en el que Kelly dé su versión de los hechos y le explique por qué es tan fría con ella.

"Yo también he pensado mucho en ti durante este tiempo. Notaste la distancia que tuvimos, pero era por mi vida, yo tampoco lo estaba pasando bien ni quería echarte ese cargo a ti porque te has comido muchas cosas conmigo. No es por otras amistades, nos dejamos de llevar, yo no te notaba la misma, tenías menos tiempo libre, yo también tenía lo mío y nos dejamos de llevar", son sus primeras palabras, pero pronto llega el verdadero motivo.

"Notaba muchas toxicidades, ya no estaba a gusto. Toxicidades por parte de ambas, pero quizás más por la suya", confiesa Kelly. "Es una niña muy buena, muy intensa, de corazón, pero vive en su mundo de fantasía, que tampoco es nada malo. Simplemente, estamos en diferentes vidas. A mí la maternidad me ha sentado de una manera, a ella de otra...". Ahora no quiere estar tanto de fiesta y prefiere dedicarle tiempo a sí mismas, su hija y a su trabajo.

Luisa estalla ante las explicaciones de Kelly

Kelly explica que no quiere tener a nadie 24/7 al lado y quiere estar a gusto, sin que nadie esté encima suya ni estar ella encima de nadie. Quiere seguir su camino y no le desea nada malo a Luisa, pero estas explicaciones no le bastan y estalla, muy alterada: "Es mentira porque yo sé que ella, con su amiga Samara, con la que me dejó tirada, sigue quedando. Yo sé que me ha cambiado por ella. Yo sé que con la Samara se sigue viendo y sigue quedando".

"Yo sé que sigue teniendo amigas, lo que no me quiere es a mí, pero podría habérmelo dicho porque cuando ella me dijo que quería arreglar las cosas tardé cuatro minutos en responder y tú nunca me llegaste a responder a mis mensajes, ¡nunca! Yo sé que te han comido la cabeza y te han hablado mal de mí. ¡Ha sido Samara, yo lo sé muy bien!, se queja Luisa. Lo que Luisa no sabe es que Samara se encuentra en plató y dice lo que piensa sobre el fin de la amistad de Luisa y Kelly.

Kelly lo pasa fatal viendo a su examiga tan alterada, pero se echan en cara algunas "toxicidades" que han mantenido en el pasado. Llegados a este punto y, tras ser señalada de malmeter entre ambas, Samara se pronuncia: "Yo no soy la culpable. Ellas dos se pelearon, se separaron, se distanciaron por lo que pasó en su cumpleaños y por la toxicidad que tenían entre ellas. No era una relación sana tampoco. Yo no le he recomendado a Kelly que se aleje de Luisa, ella puede ser libre de hacer lo que quiera, puede ver los actos de las personas. Yo puedo ayudarla y aconsejarla. Los actos de Luis no me parecen muy bien", es parte de su explicación cuando le pregunta Jorge Javier Vázquez al respecto.

Luis y Kelly salen del plató separadas

A pesar del cariño que se tienen, Kelly sale del plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' sin el abrazo de Luisa. Prefiere aplazar su reencuentro a más adelante y de una manera más distendida y sin tener que forzar nada, sobre la marcha... Luisa sigue sin entender lo que ha pasado entre ellas y se muestra muy decepcionada antes de despedirse de ella: "No me quiero como amiga y yo lo acepto, no la voy a molestar más. Siento si te ha parecido tóxica mi amistad".