Poco después de ser abandonada definitivamente por Isabel Pantoja, un equipo del programa conducido por Santi Acosta ha filmado dentro de la propiedad acompañado por cuatro de sus célebres habitantes -Laura Cuevas, Dulce Delapiedra, Pepi Valladares y José Antonio Canales Rivera- para rememorar episodios clave de la historia de la finca más famosa de España exactamente en los mismos lugares en los que tuvieron lugar

La habitación en la que se encontraban la caja fuerte y los famosos trajes de Paquirri; el comedor en el que se produjo el incidente del corte de pelo a Isa Pantoja que derivó en el episodio de la manguera; la oficina de Tere Pollo, persona de la máxima confianza de Isabel Pantoja; y la nave que se construyó para el bautizo de Kiko Rivera, serán desvelados en televisión

Será en ‘El Precio de Cantora’, que Telecinco emitirá el miércoles 8 julio y que además de desvelar cómo es el interior de la finca contará con los cuatro protagonistas en plató y el análisis de un equipo de colaboradores

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El epicentro de la historia del clan familiar más mediático de nuestro país, un lugar que ha marcado las vidas de todos y cada uno de los que lo han habitado y en el que prácticamente cada rincón guarda un relato. Las estancias de Cantora, la finca más famosa de España, han sido recorridas y filmadas por primera vez por cámaras de televisión y serán desveladas en ‘El Precio de Cantora’, título del nuevo especial conducido por Santi Acosta que Telecinco emitirá el próximo miércoles 8 de julio (23:00h) y que la cadena produce en colaboración con Producciones Mandarina.

Cuatro de sus más célebres habitantes, que han pasado etapas importantes de sus vidas en la finca, regresarán a sus estancias para rememorar algunos de los episodios más icónicos, mediáticos e impactantes que tuvieron lugar en el interior de la propiedad.

El relato de los hechos, exactamente en los mismos lugares en los que tuvieron lugar

Poco tiempo después de que Isabel Pantoja abandonara Cantora para siempre, Laura Cuevas, Dulce Delapiedra, Pepi Valladares y José Antonio Canales volverán a recorrer sus estancias para revivir momentos clave de diferentes épocas de la finca. Además, cada uno de ellos elegirá una estancia con un significado especial, desde donde recrearán episodios de los que fueron testigos directos.

Laura Cuevas, nacida dentro de los muros de Cantora e hija del mayoral de la finca, volverá a pisar sus dependencias para rememorar cómo fue crecer allí y compartir en los lugares clave sus vivencias con figuras como María del Monte, Encarna Sánchez o Julián Muñoz. Regresará al lugar en el que vivió junto a sus padres y a la nave que se construyó para el bautizo de Kiko Rivera.

Dulce Delapiedra, niñera de Isa Pantoja, recreará al detalle impactantes y duros episodios que vivió en primera persona como el desagradable momento del corte de pelo a la joven vivido en el comedor de la finca y que derivó en el incidente de la manguera protagonizado por Kiko Rivera y revelados por la hija de la tonadillera. Además, recordará cómo fue la infancia de Isa Pantoja y relatará momentos de los que fue testigo junto a María del Monte.

Pepi Valladares, persona de la absoluta confianza de Isabel Pantoja en el pasado, también regresará a Cantora para abordar, entre otros momentos, las sustanciales mejoras que llevó a cabo en la finca Julián Muñoz. También revivirá momentos vividos en la oficina de Tere Pollo, que en aquella época mantuvo una relación muy estrecha con la artista.

Por último, José Antonio Canales Rivera, sobrino de Paquirri, volverá a pisar el interior de Cantora por primera vez desde 1984. En los mismos lugares en los que pasó su infancia, traerá al presente momentos vividos junto al torero como los entrenamientos que hacían juntos en la plaza de la propiedad. Más de 40 años después de abandonar la finca, podrá comprobar cómo han cambiado sus dependencias y mostrará también la habitación en la que se encontraban la caja fuerte y los trajes del matador que tanta polémica han generado en el clan y el dormitorio en el que dormía junto a sus primos Fran y Cayetano Rivera.

El documental será analizado y comentado por los cuatro protagonistas en el plató junto a un equipo de colaboradores.