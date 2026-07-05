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Sonia teme defraudar a sus padres. La remitente de 'Hay una cosa que te quiero decir' ha acudido al programa de Jorge Javier Vázquez para contarle a sus padres algo que no se ha atrevido a decirles hasta ahora y que teme pueda decepcionarles.

A los 19 años Sonia se quedó embaraza de Jose, un chico al que conoció solo unos meses antes en el camping en el que ambos veraneaban con sus padres y con el que empezó una relación secreta tan solo unos meses antes.

Aunque desde entonces Sonia ha permanecido en pareja con Jose y ha tenido un hijo más con él, lo cierto es que nuestra remitente no ha llevado un vida fácil junto a él. Lo que empezó como un emocionante amor de verano entre dos jóvenes ha acabado por convertirse en una relación de soledad en la que Sonia se ha sentido atrapada durante mucho tiempo.

Sonia ha aguantado durante años que su pareja, lejos de comportarse de manera responsable y cuidar de los hijos de ambos, haya continuado con una vida de fiestas y excesos que le llevaban a desaparecer durante días de casa.

Tal es así, que durante el nacimiento de su segundo hijo fue la madre de Sonia quien estuvo junto a ella en el paritorio: "Entró mi madre conmigo, él vino a las horas, estuvo un rato conmigo y con el niño y después se fue de fiesta para celebrar el nacimiento, no apareció hasta varios días después".

Además de estos desplantes, Sonia ha soportado que Jose se gaste durante años el dinero familiar en vicios y fiestas, motivo por el que no ha podido aguantar más y ha decidido divorciarse del padre de sus hijos.

Los padres de Sonia se enteran de lo que sucede en el matrimonio de su hija

Pese a que Sonia ha soportado un calvario de relación, lo cierto es que tiene miedo de contarle a sus padres quién es realmente el yerno al que quieren tanto desde hace 31 años: "Sé que me van a entender, pero es que ellos no conocen a mi ex, y además con los infartos de mi padre me da miedo cómo reaccionen, tengo miedo de decepcionarles por no haber aguantado casada".

Pese a que Sonia tenía muchísimo miedo por la reacción de sus padres, lo cierto es que tanto el padre como la madre de Sonia han reconocido entre lágrimas que lo único que les importa es la felicidad de su hija: "Claro que te entendemos, vamos a seguir siendo una piña como hemos sido hasta ahora. Ella no nos cuenta todo para que no suframos, pero sabíamos que algo iba mal".