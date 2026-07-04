Antía Troncoso 04 JUL 2026 - 13:41h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta cómo ha ido su primera sesión de quimioterapia: "Fue horrible, tuve que ir a urgencias"

Marta Peñate recibe una visita muy especial antes de su primera sesión de quimioterapia: "Os quiero"

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Marta Peñate se sincera sobre su primera sesión de quimioterapia. La exconcursante de 'Supervivientes' reaparece en sus redes sociales para explicar cómo se siente tras recibir el tratamiento a causa del embarazo ectópico que sufrió hace menos de un mes. Ha sido a través de un directo en su cuenta de Instagram, donde ha relatado con detalle cómo vivió esa primera sesión.

Después de que la creadora de contenido comunicase que había sido derivada a oncología por su embarazo ectópico, ahora ha querido actualizar su estado de salud y contar los efectos secundarios que sufrió en las primeras horas posteriores al tratamiento: "Me sentó muy mal, estuve vomitando toda la tarde. No quería ni moverme de mi casa, estuve en el coche con una bolsa, llegué al hospital y estuvieron tres horas pinchándome".

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"Son medicamentos muy tochos, aunque no sean tan fuertes para tratar un cáncer", explica Marta, que también ha contado que el tratamiento ha empezado a hacer efecto: "Me ha bajado la hormona del embarazo. O sea que está funcionando y está bajando todo, pero si que es verdad que ayer me encontré hiper mega mal".

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Marta Peñate, tras su primera quimioterapia: "Pensaba que me iba a ver mejor de lo que fue"

Además, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' ha explicado el motivo de su desaparición en redes sociales: "No me sentía con fuerzas para subir nada. Cuando me estoy dando la quimio no me veo subiendo una foto, me parece muy frívolo y no me veo a gusto. Después de la quimio me encontré mal, fui a urgencias y no podía estar subiendo contenido".

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"Pensaba que me iba a ver mejor de lo que fue. Al final una va aun poco a ciegas pensando que, como no va a ser una quimioterapia fuerte, no me va a sentar tan mal y pues me sentó como el culo. Fue horrible", añade la creadora de contenido sobre su primera sesión de quimioterapia.

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Sobre sus ganas de volver a intentar se madre una vez que termine con el tratamiento, Marta Peñate ha confesado: "No tengo muchas ganas. He pasado mucha mierda, he vivido mucha mierda. A lo mejor cuando todo pase me veo con fuerzas otra vez y digo: "Vamos a volver a intentarlo". Pero ahora mismo no me lo replanteo".