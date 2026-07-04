Marieta abre el álbum personal del día de su boda con Suso: su segundo traje y los momentos más inolvidables

Equipo Outdoor 04 JUL 2026 - 10:18h.

Marieta y Suso se han dado el 'Sí, quiero' en una emotiva celebración en la que no faltaron la sorpresas, los bailes especiales y looks espectaculares

Paloma González 'disecciona' los estilismos de la boda de Suso y Marieta: "Acierto total"

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¡Marieta y Suso ya son marido y mujer! La feliz pareja se dio el tan ansiado 'Sí, quiero' este viernes en la espectacular finca Cigarral del Ángel Custodio de Toledo, un enclave de ensueño para una boda que sus invitados no olvidarán fácilmente.

Marieta ya había comentado en varias entrevistas que ambos habían preparado al detalle cada uno de los aspectos del día más feliz de sus vidas, y no exageraba. Unos minutos después de la hora prevista, Marieta hacía su aparición muy emocionada y de la mano de su sobrino primero, de su hermano después y de su padre en el último tramo del recorrido hacia el altar.

La alicantina no podía dejar de llorar a medida que se acercaba a la escalinata donde Suso la esperaba nervioso. Marieta lucía un espectacular vestido de novia de tipo corsé acompañado de un sofisticado velo que captó todas las miradas de los invitados. Unos guantes blancos completaban un look que Marieta culminó con una espectacular gargantilla de perlas.

Tras varios discursos durante los que Marieta y Suso no pudieron evitar emocionarse, la pareja se dio el 'Sí, quiero' y el beso posterior justo en el momento en el que una explosión de polvo de colores inundaba la escena.

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Tras este impresionante momento, los recién casados y sus invitados pasaban al comedor en el que degustarían un riquísimo menú diseñado por un reconocido chef con Estrella Michelín y que contaba, entre otros, con una refrescante sopa fría de almendras y una melosa carrillada de ternera estofada.

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Marieta y Suso, durante la comida, aprovecharon para animar a sus invitados con canciones y sorpresas que algunos de los asistentes captaron con sus teléfonos móviles.

Irene Rosales, Makoke o Iván González entre los invitados

La boda de Marieta y Suso ha sido todo un acontecimiento que nadie quería perderse. Entre los invitados pudimos ver a rostros muy conocidos de la televisión como son Irene Rosales (que acudió acompañada de su novio Guillermo), Makoke y su marido Gonzalo o Iván González junto a su chica, la modelo Teresa Bass.

La espectacular fiesta (con baile sorpresa incluido)

Como en toda boda que se precie no faltó un buen baile. La pareja llevaba meses asistiendo a clases para sorprender a sus invitados con una coreografía al comienzo de la fiesta. Marieta se enfundaba en su segundo traje, un conjunto de dos piezas blanco con flecos, para defender una canción muy especial para ellos.

Marieta y Suso hacían una aparición estelar muy sincronizados y bailando 'Tu amor me hace bien', de Marc Anthony, versión salsa. Fue sin duda uno de los momentos más especiales de la celebración.

La familia de Marieta, emocionada instantes antes del 'Sí, quiero'

Instantes antes de la boda, la habitación donde se preparaba Marieta se convirtió en el escenario del momento más emotivo y familiar del día. Al abrirse la puerta y revelar por fin el espectacular diseño definitivo de tipo corsé con su velo extralargo, los familiares de Marieta rompieron a llorar emocionados ante ella.

Una a una, las personas más importantes de la vida de la alicantina fueron descubriendo el impresionante look de la novia y todos ellos estallaron en lágrimas.