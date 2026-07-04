Berto González 04 JUL 2026 - 13:24h.

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La creadora de contenido Jenni Alcoholado ha dado un paso crucial en su carrera al incorporarse como una de las reporteras y colaboradoras estrella de 'El show de Paz', el nuevo programa de fin de semana de Paz Padilla. Conocida en el mundo digital por sus vídeos llenos de humor y sus irresistibles cámaras ocultas, la joven comienza una nueva andadura en la pequeña pantalla, aunque ya contaba con una larga trayectoria profesional en redes sociales.

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De sus inicios en redes sociales a su inesperado salto a la fama

Nacida en Madrid el 27 de mayo, bajo el signo astrológico de Géminis, Jenni Alcoholado ha logrado posicionarse como una de las creadoras de contenido de humor y estilo de vida más seguidas de nuestro país. Su trayectoria en el mundo digital comenzó de forma activa en el año 2020, coincidiendo con el auge global de las plataformas de entretenimiento a raíz de la pandemia.

En sus inicios, la joven compartía videos en TikTok que poco a poco fueron ganando visitas. Comenzó grabando dinámicas sencillas y momentos de su día a día con chispa y humor, como un juego de adivinanzas de quién es quién junto a su compañera de piso o alguna broma a personas desconocidas en las calles de Barcelona, ciudad en la que ha estado viviendo hasta recientemente.

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A base de constancia, su cuenta oficial de TikTok ha alcanzado la cifra de 1.5 millones de seguidores, quienes acuden fielmente a su perfil para consumir sus sketches, bromas y, de manera muy especial, sus videos de cámara oculta grabadas con personas completamente desconocidas en espacios públicos. El gran salto a la fama internacional le llegó gracias al tremendo impacto de uno de sus videos más virales: un vídeo basado en un reto amoroso realizado con transeúntes desconocidos en un centro comercial.

Esta pieza en concreto superó la barrera de las 113 millones de reproducciones, un hito de visualizaciones que la catapultó a la primera línea del universo influencer y, que hasta llegó a despertar el interés de los productores de televisión. Su habilidad para generar situaciones cómicas sin guion previo es de alabar, respetando siempre la reacción del ciudadano de a pie, es el sello de identidad que ahora traslada a su faceta como reportera en 'El show de Paz'.

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Su relación sentimental con Marc Merenciano

En el terreno personal, Jenni Alcoholado comparte su día a día con Marc Merenciano, un joven aspirante a influencer con el que mantiene una relación sentimental desde hace algo más de un año. La complicidad y el gran amor que se profesan mutuamente se ha trasladado también al ámbito de las redes sociales, donde han comenzado a publicar de forma conjunta diversos vídeos de humor que están cosechando una excelente acogida entre su legión de seguidores.

La buena sintonía de la pareja queda plenamente plasmada en las risas, momentos divertidos y bromas que realizan juntos para sus redes sociales, demostrando que forman un equipo lleno de complicidad y amor tanto en lo afectivo como en la creación de contenido.