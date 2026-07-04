Fiesta 04 JUL 2026 - 18:47h.

María Eugenia Yagüe aporta en 'Fiesta' las últimas informaciones sobre la situación de la baronesa, quien se ha ausentado en una importante reunión del patronato Thyssen

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El estado de salud de Tita Cervera sigue preocupando. La baronesa, pese a que no ha tenido que ser hospitalizada de nuevo por la neumonía que contrajo en el mes de mayo, continúa sin hacer vida normal, tal y como ha explicado María Eugenia Yagüe.

Si algo caracteriza a la familia de Tita y a ella misma es la discreción, algo que, lejos de acallar rumores los acrecienta. ¿Por qué no ha acudido Tita Cervera a una importante reunión programada del patronato del museo Thyssen?

Tita hace saltar de nuevo las alarmas por ausentarse de una importante cita

Tal y como Yagüe ha explicado en 'Fiesta', tanto la baronesa como su hijo Borja estaban citados a una reunión a la que sí que acudió la hija mayor del barón:

"Ni Tita ni Borja fueron y tampoco delegaron su presencia en alguien. Todo lo que es hermetismo da lugar a rumores y a especulaciones porque tienen un peso muy grande y no se han pronunciado al respecto. Me cuentan que hasta la propia Francesca (hija del barón) está muy sorprendida por la ausencia no solo de Tita, si no también de Borja, a quien considera su hermano".

María Eugenia Yagüe, que tiene relación estrecha con la baronesa, ha desvelado cuál fue el último mensaje que se intercambió con Tita: "Me dijo que quería mantenerse fuera de este lío que se había montado".