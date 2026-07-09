Telecinco.es 09 JUL 2026 - 14:32h.

La serie narra la historia de una prestigiosa directora de instituto cuya vida da un vuelco tras la difusión de un vídeo íntimo y que descubrirá que detrás del escándalo existe un entramado oculto de intereses políticos, económicos y personales

Completan el elenco Silvia Abascal, Lucía Jiménez, Juan Carlos Vellido, Daniel Ortiz, Almagro San Miguel y Lola Alterio, entre otros intérpretes

‘Cabeza alta’ es una producción de Shine Iberia (Banijay Iberia) para Mediaset España, dirigida por Belén Macías y con Virginia Yagüe al frente del guion.

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¿Qué sucede cuando tu intimidad deja de pertenecerte? ¿Cómo recuperar el control sobre tu propia vida? ¿Es posible mantener la dignidad frente al miedo y el escarnio público? Estas son algunas de las preguntas que plantea ‘Cabeza alta’, adaptación de la exitosa serie italiana ‘A testa alta: Il coraggio di una donna’, que Shine Iberia (Banijay Iberia) prepara para Mediaset España y cuyo rodaje dará comienzo en Madrid en las próximas semanas.

Esta miniserie de dos capítulos está protagonizada por Leonor Watling, Paz Vega y Tomás del Estal, y cuenta en su reparto con Silvia Abascal, Lucía Jiménez, Juan Carlos Vellido, Daniel Ortiz, Almagro San Miguel y Lola Alterio, entre otros intérpretes.

Dirigida por Belén Macías y escrita por Virginia Yagüe, con Macarena Rey, Pablo Alejos y Jorge Redondo en la producción ejecutiva, ‘Cabeza alta’ es un thriller emocional sobre la violencia digital, el chantaje sexual, el escarnio en las redes sociales, a la vez que explora cuestiones como el abuso de poder, la corrupción y la capacidad de resistir ante la adversidad.

La ficción original, producida por Banijay Studios Italy y RTI (Reti TelevisiveItaliane), se convirtió en uno de los grandes éxitos de la temporada en Italia tras su emisión en el prime time de Canale 5 a comienzos de este año.

Una caída pública con consecuencias imprevisibles

Verónica (Leonor Watling) es una prestigiosa directora de instituto que ha dedicado su vida a proteger y educar a los jóvenes. Admirada por su comunidad educativa e impulsora de un innovador proyecto social para combatir la adicción digital entre adolescentes, parece atravesar el momento más importante de su carrera. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando un vídeo íntimo suyo, grabado sin su consentimiento, se viraliza de la noche a la mañana.

Lo que comienza como un escándalo personal pronto se convierte en una pesadilla que amenaza con destruir todos los ámbitos de su vida, incluido su matrimonio con Luis (Tomas del Estal). Mientras intenta hacer frente al impacto sobre su familia, su entorno y su reputación, Verónica tratará de descubrir quién está detrás de la difusión del vídeo.

Con la ayuda de Cecilia (Paz Vega), su hermana y sargento de la Guardia Civil, inicia una investigación que la conduce a un entramado oculto de intereses políticos, económicos y personales. A medida que aparecen nuevas amenazas, chantajes, agresiones e incluso muertes, la protagonista comprende que no fue elegida al azar y su descrédito personal y profesional obedecía a un objetivo planificado.