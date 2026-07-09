Pepe del Real desvela la reacción de Kiko Rivera al regresar a Cantora: “Se le partía el alma”

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Ayer, 'El precio de…' mostró el acceso de antiguos trabajadores y de Canales Rivera a Cantora. Isabel Pantoja habló con la revista 'Semana' y aseguró que no le molestaba que se hubiera entrado en la finca ni que se difundieran imágenes de su interior. Además, justificó su estado de conservación recordando que lleva tres años deshabitada.

En 'Vamos a ver', Pepe del Real ha desvelado cómo fue la reacción de Kiko Rivera cuando regresó a Cantora después de cinco años sin pisarla: "Alguien del entorno de Kiko me cuenta que estaba sorprendidísimo y que se le partía el alma. Esa reacción nunca se había contado".

Pepe del Real: "Se llevó las manos a la cabeza y no podía creer que todo estuviera tan dejado"

Según explica, el hijo de Isabel Pantoja quedó especialmente impactado por el deterioro de la finca. "La piscina llena de maleza y hierbas le impresionó muchísimo. No iba solo, estaba acompañado por su mujer, un amigo y otra persona que llevaba maquinaria para retirar puertas y otros elementos. Me cuentan que se llevó las manos a la cabeza y no podía creer que todo estuviera tan dejado".

Pepe del Real también explica que Kiko recorrió la vivienda recordando algunos de los espacios más importantes de su vida. "Entró en su habitación, en la de su tío y en la de su madre. Hizo ese recorrido prácticamente solo, acompañado únicamente por Lola. La estancia que más le impresionó ver vacía y desolada fue el salón. Me cuentan que estuvo a punto de echarse a llorar al entrar".