Muy pronto llega 'Rueda la letra' a Telecinco: ¿quieres participar? Apúntate al casting

Telecinco.es 31 JUL 2026 - 17:16h.

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Muy pronto llegará a Telecinco 'Rueda la Letra', el nuevo concurso donde las palabras, la rapidez mental y la ganas de pasarlo bien serán las protagonistas

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Muy pronto llegará a Telecinco 'Rueda la Letra', el nuevo concurso donde las palabras, la rapidez mental y la ganas de pasarlo bien serán las protagonistas. Los concursantes pondrán a prueba su rapidez mental con las letras y demostrarán que dominan el lenguaje para conseguir llegar a la 'Rueda final'.

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En Rueda la Letra buscamos personas con ganas de divertirse, competir y demostrar todo lo que saben. ¿Cuánto tiempo llevas soñando con que todo te salga... REDONDO?

Ha llegado la hora de que las letras... RUEDEN a tu favor.

Si quieres participar en 'Rueda la Letra', solo tienes que PINCHAR AQUÍ.

También puedes hacerlo a través de Whatsapp en el número: 682579409.

¡Te esperamos!