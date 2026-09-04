Ana Carrillo 04 SEP 2026 - 16:21h.

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El lunes 7 de septiembre se estrena a las 23:00 en Telecinco 'La isla de las tentaciones 11', que contará con doble emisión semanal: lunes y miércoles. Todo el contenido estará disponible en Mediaset Infinity, así como los debates, que dan comienzo el viernes 18 de septiembre. La nueva temporada llega cargada de novedades y cinco nuevas parejas dispuestas a poner a prueba su amor en las villas.

Las novedades

Las villas en las que las parejas y los solteros convivirán serán las dos más míticas: Villa Montaña para las chicas y los solteros y Villa Playa para los chicos y las solteras, lo que supone el regreso de Villa Playa. El dron también vuelve pero lo hace con un cambio y es que desde la villa desde la que se manda el objeto se podrá ver la reacción de los habitantes de la otra villa en directo.

Otro giro vendrá marcado por el desembarco de lo prohibido: los tentadores y tentadoras llegarán a la playa cubiertos por con unas capas rojas y serán los encargados de acompañar por primera vez a los protagonistas de la edición a sus villas.

A estas novedades hay que sumarle la llegada de una tentación del pasado: durante su primera noche en Villa Montaña las chicas recibirán por sorpresa a un soltero al que todas ellas ya conocen.

La confesión de Sandra Barneda

"Hay una hoguera, creo recordar que es la segunda, que creo que es la hoguera más bestia que yo he vivido, tanto de chicas como de chicos. Hasta yo misma estoy agotada realmente de la intensidad que es", ha confesado Sandra Barneda, que ha añadido que esa hoguera "marca un antes y un después" en una edición que cree que es muy potente: "Esta temporada para mí es una de las mejores que hemos hecho".

La presentadora define esta edición como "intensa" y ha adelantado que la intensidad alcanzará su punto álgido en la hoguera de solteros: "Es desconcertante al mismo tiempo porque no sabes por qué están así. La gala de solteros es muy heavy como empieza, yo me enfadé mucho".

Regresa 'El debate de las tentaciones'

A las dos entregas semanales en el prime time de Telecinco - lunes y miércoles a las 23:00 - se suma el regreso de 'El debate de las tentaciones', que estará disponible de forma gratuita en Mediaset Infinity los viernes a partir del 18 de septiembre. Sandra Barneda contará con colaboradores que darán su opinión sobre lo que vaya ocurriendo en la emisión de 'La isla de las tentaciones 11' y recibirá a los protagonistas de la edición para que puedan explicarse en detalle acerca de sus decisiones en las villas y las hogueras.