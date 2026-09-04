Marta Peñate, sobre su desaparición en redes tras concluir su tratamiento: "Hay motivos... Nada malo, al revés"
La ganadora de 'Supervivientes All Stars' se ha pronunciado sobre su ausencia y ha anunciado que tiene una noticia que dar
Marta Peñate celebra un emocionante momento: "Ya sabéis todo lo que he pasado"
Marta Peñate se ha dirigido a sus seguidores tras varios días marcados por una inusual ausencia en redes sociales. La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que se coronó como flamante ganadora de 'Supervivientes All Stars', ha reaparecido en Instagram para tranquilizar a su comunidad, explicando que su desconexión tiene un motivo.
A través de un vídeo compartido en sus stories, la canaria ha roto su silencio con una sonrisa que no ha pasado desapercibida para sus incondicionales: "Estoy un poco desaparecida. Ya os contaré dentro de poco el motivo de mi desaparición, y lo entenderéis todo. Ya os contaré, pero hay motivos. Nada malo, al revés", ha asegurado. Unas palabras con las que ha querido disipar cualquier tipo de alarma.
Este optimismo que transmite la colaboradora cobra un significado muy especial si tenemos en cuenta el delicado proceso que ha estado atravesando en estos últimos meses, sometiéndose a quimioterapia tras su último embarazo ectópico. Para frenar la gestación extrauterina y evitar riesgos mayores para su salud, tuvo que someterse a un tratamiento con metotrexato.
"Se me quedaron células del embrión repartidas por el cuerpo... células que no tienen que estar ahí porque a la larga se convierten en cancerígenas. La quimioterapia para esta enfermedad es larga", explicaba hace algunas semanas. A pesar del desgaste físico y emocional que ha supuesto para ella este proceso, la creadora de contenido siempre ha mostrado una enorme entereza al compartir públicamente la realidad de su tratamiento y defender su proceso frente a los comentarios en redes sociales.
Ya concluido el tratamiento, Marta Peñate disfrutaba hace unos días de una necesaria escapada a Fuerteventura en un hotel con régimen de todo incluido junto a Tony Spina, que, una vez más, ha sido su apoyo incondicional. Al contar ahora que las razones de su ausencia en redes responden a algo positivo -"nada malo, al revés"-, Marta Peñate ha despertado una gran expectación entre sus seguidores. Pero por el momento toca esperar para conocer la gran noticia.