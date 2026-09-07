Todas las historias de 'El diario de Jorge', disponibles en Mediaset Infinity

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Por las tardes en Telecinco se descubren las historias más sorprendentes, en ocasiones conmovedoras y otras tantas veces divertidas de la mano de Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge', pero si te lo has perdido o quieres revivir algún momentazo puedes volver a ver tanto el programa al completo como cada historia y momento importante del programa en Mediaset Infinity, donde también encontrarás contenido extra.

Las pruebas de ADN, las citas de los solteros que sueñan con encontrar el amor asesorados por Jorge Javier, los reencuentros de familiares, los conflictos entre amigos, las sorpresas a antiguos amores... Todo lo que ocurra en el programa podrás verlo en cualquier momento y desde la pantalla que prefieras - móvil, televisión, tableta, ordenador - a través de la web, de la televisión conectada o de la app de Mediaset Infinity.

Gracias a Mediaset Infinity podrás revivir siempre que quieras las historias más emotivas o divertidas que comparten personas anónimas con Jorge Javier cada tarde, ver el programa si no lo has podido seguir en directo o enseñarle la historia que te ha impactado a tu círculo para que puedan sorprenderse también con todo lo que ocurre en 'El diario de Jorge'.