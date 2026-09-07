telecinco.es 07 SEP 2026 - 13:54h.

“Septiembre se le va a hacer cuesta arriba a Sánchez", apuntaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'

El programa destapa una red de prostitución en la ciudad

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La crisis de Ceuta continúa un mes después de su inicio. 'El programa de Ana Rosa' abordaba la situación que viven la ciudad y sus habitantes, en particular, los niños que vuelven al cole esta semana en circunstancias muy diferentes al resto.

“Comienza el colegio en Ceuta con el gas pimienta en el estuche, junto a los rotuladores”, empezaba a decir Ana Rosa Quintana en su editorial. La presentadora abordaba en el programa cómo 18.000 niños, niñas y adolescentes vuelven al cole en una situación muy diferente al resto: "Regresan a las aulas entre policías, sorteando a los migrantes que duermen en la calle”.

Apuntaba también que a partir de ahora dormirán en el puerto de Ceuta “porque el Gobierno asume el control en contra de la directiva del puerto y situará carpas para los migrantes. Deambularán libremente por el puerto junto a los buques por los que intentan escapar a la Península y junto a miles de litros de combustible”.

La periodista destacaba además que esta crisis dura ya más de un mes con lo que “no tiene pinta de que la situación sea temporal” y añadía que el gobierno “ha decidido culpar al presidente de Ceuta y echar la bronca a los vecinos”. Además, analizaba que la gestión de esta crisis “deja un diccionario de eufemismos” que detallaba: “La diplomacia del relato. No se dice Marruecos: se dice "nuestro vecino". No se dice presión: se dice "situación compleja". No se dice invasión: se dice "entrada irregular". No se dice responsabilidad: se dice "circunstancias". Y si alguien insiste demasiado, el Gobierno recurre al comodín de "hay que dejar trabajar a los técnicos".

Ana Rosa continuaba diciendo que los técnicos son “esos seres mitológicos a los que se encomienda todo sin ponerles cara, como aquellos técnicos fantasmas del comité de expertos del covid”, pero dejaba claro que una frontera “no puede depender de eufemismos”, en su opinión, necesita “autoridad” y recordaba: “Están apedreando a nuestros militares”.

“Septiembre se le va a hacer cuesta arriba a Sánchez. El PSOE y sus socios se están hundiendo en las encuestas por su gestión de esta violación mutante del territorio que ahora se ha convertido en crisis migratoria”, afirmaba la presentadora.

El programa de Ana Rosa destapa una red de prostitución de niñas en Ceuta

Un equipo de 'El programa de Ana Rosa' ha analizado la situación de la delincuencia en Ceuta, apuntando que ésta ha aumentado y, donde antes había de media una agresión sexual al mes, ahora son 23. De hecho, hay vecinos que se han unido para proteger a estas mujeres frente a estas agresiones.

"Si tuviéramos que reubicarlos a todos, ocuparían un barrio entero"

El portavoz de JUPOL, Hugo del Prado, abordaba la situación de las carpas que se están montando en Ceuta: "Si tenemos que reubicar a todas esas personas juntas, ocuparían un barrio entero o posiblemente dos, pero es verdad que el puerto no es el mejor sitio, es una infraestructura crítica, hay depósitos de combustible, pasan tuberías de gas cerca, tenemos un banco de alimentos... es una infraestructura que sería el último punto donde deberían ponerse unas carpas".