telecinco.es 08 SEP 2026 - 09:54h.

Sandra Barneda mostraba unas impactantes imágenes a las chicas nada más llegar a Villa Montaña

"No puedo ocultar lo que hay dentro de mí, fuego", decía Kico, pareja de Paula en unas imágenes que dejaban en shock a su pareja

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'La isla de las tentaciones' ha estrenado su nueva edición con las cinco parejas poniendo a prueba su amor. Sin embargo, la prueba ha empezado un poco antes para una de ellas, Paula. Nada más llegar a la villa, la luz de la tentación se activaba y, aunque las chicas pensaban que era broma o que el programa estaba probando la alarma, lo cierto es que ya había imágenes que tenían que ver.

Acto seguido, Sandra Barneda entraba en Villa Montaña con la tablet en la mano. Primero quería saber cómo estaban todas, qué sentía al no haberse podido despedir de sus parejas antes de comenzar su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’… y les anunciaba: “Tengo unas imágenes que desde este momento pueden cambiar vuestra experiencia e incluso vuestra relación”.

Y por fin llegó la frase: “Chicas, hay imágenes para vosotras”. Sus caras lo decían todo, se acercaban a la tablet y Paula se quedaba sin palabras. Al otro lado de la pantalla estaba Kico diciendo lo que ella menos podía esperar: “Conozco mis límites pero no los suelo cumplir nunca, sigo teniendo el fuego que tenía hace cinco o seis años”.

Las reacciones se sucedían entre las chicas y él añadía que se considera “un perro de la calle”: “Por mucho que lo intentes domesticar, muchas veces no hay manera”.

La reacción de Paula a las imágenes de su chico

“¡Parece que está soltero!”, decía una de las chicas y Paula confesaba: “No me esperaba que dijera algo así, estoy temblando”. Parecía estar dándose cuenta de que en realidad no conoce a Kico todo lo bien que creía pero quería esperar: “Me ha dicho que confíe y es lo que voy a hacer”.

Lo que más le ha dolido a Paula

Tras ver estas imágenes, Paula se declaraba muy dolida en la ceremonia de collares donde iba a reencontrarse con su pareja.

La luz de la tentación se activa por Kiko y Sara

La situación iba a empeorar ya que en la primera fiesta Kico y Sara iban a acercarse, provocando que se activara la primera luz de la tentación.

Avance: las chicas estallan

El programa nos ha mostrado también el avance de la nueva entrega en el que unas imágenes desatan la tensión de las chicas que, además, se enfrentan en la ceremonia de collares a los chicos ante las nuevas incorporaciones.