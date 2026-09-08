telecinco.es 08 SEP 2026 - 11:01h.

El programa arranca 'La Rueda' con un bote de 200.000 euros

Lilit y Fran se enfrentan en la primera rueda del programa

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"Bienvenidos a 'Rueda la letra', un concurso nuevo en Telecinco que cuenta la prueba más famosa de la historia de la televisión, el rosco, que ahora es 'La Rueda' y hoy vamos a empezar con un gigantesco bote de 200.000 euros", así arrancaba Carlos Sobera el nuevo espacio que ha estrenado Telecinco, dando paso a los protagonistas: los concursantes Lilit y Fran.

"Aquí el novato soy yo, a vosotros no se os permite equivocaros", bromeaba el presentador con los concursantes y presentaba a los padrinos que les acompañaban en plató y a quienes dejaba la puerta abierta para concursar: "Han hecho historia con esta prueba y en esta cadena, son Marco Antonio Marcos, Paz Herrera, Antonio Ruiz, Sebastián Cárdenas, Susana García y Nacho Mangut, seis históricos (...) Cualquier día podéis estar sentados donde están Fran y Lilit, seréis bienvenidos".

El 'malentendido' de Carlos Sobera e Iván Sánchez

Carlos Sobera vivía un momentazo con uno de los invitados, Iván Sánchez, y es que cuando la también actriz Laura Sánchez intentaba que su equipo adivinara un listado de palabras, decía "Sobera" y "pelo" para que respondieran "ceja", pero el actor decía "peluquín".

Entre risas, el presentador le sacaba la lengua y, una vez acabada la prueba, pedía que una cámara le siguiera para acercarse al actor y decirle: "Dice Sobera y pelo y el muy cabrito dice peluquín"; "¡Era para reírnos todos!", se defendía Iván, que se preguntaba: "¿Qué tiene que ver eso con el pelo?"

La prueba musical en la que los concursantes cantan... y hasta bailan

Los concursantes también se enfrentaron a una prueba en la que tenían que adivinar el título de una canción con tan solo escucharla... dando lugar a más de un momentazo.

El duelo de Lilit y Fran en la primera Rueda

Finalmente llegaba el duelo. Fran elegía primero 'La rueda' tras haber conseguido más segundos en el resto de pruebas: contaba en total con 128 segundos frente a los 116 de de Lilit.

Se jugaban 200.000 euros en un duelo muy reñido en todo momento. Lilit era la primera en acabar esta prueba con 18 aciertos y Fran lo acababa sin pausa hasta agotar su tiempo con el mismo resultado: 18 aciertos.

Ambos concursantes empataban, con lo que se repartían los 1.200 euros del premio del día y se marchaban dispuestos a enfrentarse de nuevo en la nueva entrega de 'Rueda la letra' en Telecinco, donde además no tendrán que luchar por conservar su puesto en el programa debido a su empate.