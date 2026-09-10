El relato de Isa Pantoja sobre el terrible momento por el que está atravesando, en '¡De viernes!'

telecinco.es 10 SEP 2026 - 18:53h.

Isa Pantoja se sienta en el plató de '¡De viernes!' para confesar el infierno que vive desde que se produjo el intercambio de mensajes con su madre

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Isa Pantoja se sentará en directo para confesar el infierno que vive desde que se produjo el intercambio de mensajes con su madre, de la que no ha vuelto a tener noticias. “Después de esto que ha pasado con ella, todos los días estoy mal, todos los días lloro, todos los días tengo mi momento de bajón”. Además, hablará de los últimos acontecimientos en torno a la figura de su madre, desde la venta y abandono de Cantora hasta la publicación de facturas con los elevados gastos mensuales de la artista.

También hablará sobre la relación con Kiko Rivera, que da por perdida, y sobre el dolor que siente por la actitud de su madre con él. Valorará la reciente entrevista de su prima, Anabel Pantoja, con quien se reencontrará después de mucho tiempo en un plató de televisión, y confesará lo sola que se siente tras la marcha de Asraf Beno a Honduras.

Carlos Corbacho, exempleado de Isabel Pantoja, mostrará en plató una factura hasta ahora desconocida de la supuesta adquisición por parte de Isabel Pantoja de un diamante valorado en más de dos millones de euros en 2006, mientras Julián Muñoz estaba en la cárcel. ¿Con qué dinero la pagó? ¿Con quién la compró? ¿Qué pasó con la joya? ¿Quién la tiene actualmente?

Verónica Hidalgo, Miss España 2005, se sentará para hablar por primera vez en televisión del duro episodio que está viviendo tras la detención hace cuatro meses de su marido, Juan Andrés, con quien mantiene relación desde hace cinco años y una hija en común. Revelará detalles de la detención y de la pena a la que se enfrenta y escuchará el testimonio de un compañero de prisión sobre su situación en la cárcel y las inseguridades que siente

Rosario Mohedano, Isa Pantoja, Anabel Pantoja, Beatriz Trapote, Karmele Marchante y Sebas Gallego analizarán el arranque con imágenes inéditas de la aventura de ‘Supervivientes All Stars 3’.