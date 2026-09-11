telecinco.es 11 SEP 2026 - 11:54h.

Las decisiones de Marta Peñate y Rubén Torres en 'Supervivientes All Stars' son clave

“No podrán echarme, tampoco ganaré el premio, pero lo que sí que haré es quererte cada día y cada segundo”, decía Rubén Torres a su chica

Todos los contenidos de 'Supervivientes All Stars' en Mediaset Infinity

Compartir







Marta Peñate y Rubén Torres vuelven a ‘Supervivientes All Stars’ y lo hacen como capitanes de los equipos. La propia Marta nos contaba que espera hacerlo “bien” aunque cree lo tendrá complicado con Torres y él nos advertía que el juego “cambia”.

En su última publicación en redes sociales antes de iniciar su nueva aventura en ‘Supervivientes All Stars’, Marta Peñate nos mostraba que los mosquitos ya le habían “avasallado” en las piernas.

Además, hacía una declaración de intenciones, dará lo mejor de sí misma, pero confesaba: “Ya sabéis que en las pruebas estoy contra Torres, estoy en la m***. Intentaré dar lo mejor de mí pero está fastidiada la cosa”.

De la misma forma, Rubén Torres se despedía en redes no sin antes advertirnos que iba a “cambiar el juego”. Además, se despedía de su chica con toda una declaración de intenciones: “No podrán echarme, tampoco ganaré el premio, pero lo que sí que haré es quererte cada día y cada segundo”.

Al igual que Torres, Marta también hacía su particular declaración de amor con una romántica foto con Tony Spina y el texto: “Te echaré de menos, amor”.

El salto del helicóptero de Marta Peñate

"Digo ¿Para qué vuelvo?", se preguntaba Marta Peñate en el helicóptero antes de saltar. La influencer se despedía de su chico en plató y le gastaba una broma: "Disfruta sin mí, mi amor, que te lo mereces".

El salto del helicóptero de Rubén Torres

Rubén llegaba con menos miedo a su salto, se mostraba dispuesto a hacerlo cada semana y protagonizaba un momentazo: "Me acuerdo Torres, tu novia nos contaba unas cosas que hacíais en la intimidad, Rubén...", le decía Jorge Javier Vázquez.

Marta y Rubén llegaban como capitanes y lo primero que hacían era enfrentarse en la primera prueba para quedarse con sus respectivos equipos. Finalmente, Marta se quedaba como capitana de Playa Sol y Torres de Playa Luna. Pero además, como ganadora de la prueba, Marta otorgaba inmunidad directa a uno de los miembros de su equipo, en este caso, a Yola Berrocal. Por el contrario, Rubén tenía que nominar a uno de los suyos y elegía a Alma Bollo.

Así arrancaba la aventura.