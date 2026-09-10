Lorena Romera 10 SEP 2026 - 13:18h.

La exparticipante de 'LIDLT' hace públicos los resultados de sus pruebas tras recibir una llamada fuera de plazo de su clínica de fertilidad

Lucía Sánchez: "Me han llamado antes de que estuvieran los resultados, es extraño"

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Lucía Sánchez continúa dando pasos firmes en uno de los proyectos más importantes de su vida: convertirse en madre por segunda vez, esta vez en solitario. Hace unos días, y tras la realización de unas pruebas, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' explicaba que había recibido una llamada imprevista de su clínica de reproducción asistida. Ahora, la influencer ha compartido los resultados.

La alarma saltaba cuando la propia ganadora de 'GH DÚO' confesaba en sus stories el desconcierto que le había provocado un aviso inesperado por parte del centro médico. Según explicaba, la clínica la citó mucho antes de lo previsto para acudir a recoger parte de sus analíticas, algo que descolocó sus esquemas.

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"Me parece todo muy raro porque me dijeron que hasta que no tuviese el análisis completo no me iban a llamar, que era como en un mes, y me han llamado muy pronto con la mitad del análisis. Eso me hace pensar como que hay algo mal", comentaba visiblemente inquieta antes de acudir a la cita.

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Afortunadamente, los peores presagios de la madre de Mía -fruto de su relación con Isaac Torres- han quedado en un simple susto. Tras acudir a la consulta a recoger esta primera tanda de resultados, Lucía ha reaparecido en Instagram para lanzar un mensaje de tranquilidad y compartir las buenas noticias sobre su estado de salud.

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"Está todo superbien. No sé explicarlo todo bien, pero lo importante es que la analítica de sangre ha salido superbien. Todos los niveles de hormonas y todo eso que se necesita para el embarazo están súper ultra mega bien", ha expresado aliviada.

A pesar de no haber comenzado todavía con la fase de hormonación previa al tratamiento de reproducción asistida, la creadora de contenido ha admitido estar atravesando un momento de mucha sensibilidad: "Todavía no me estoy hormonando y estoy muy sensible, de verdad, yo no sé qué va a ser de mí".

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Con esta primera fase superada con éxito, la gaditana encara con optimismo los siguientes pasos de su proceso. El próximo paso consistirá ahora en evaluar las pruebas genéticas complementarias: "Lo siguiente es esperar el análisis de sangre que se llama cariotipo, o algo así, sobre la genética. Pero por ahora todo apunta a que va a ser todo maravilloso", ha concluido con ilusión.

De este modo, Lucía Sánchez continúa avanzando decidida en su camino hacia la maternidad en solitario, compartiendo con total honestidad tanto las dudas y los miedos que le van surgiendo como los pequeños triunfos de este proceso.