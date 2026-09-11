telecinco.es 11 SEP 2026 - 10:37h.

Nada más entrar, Jorge Javier Vázquez confesaba a Rosario Mohedano: "Pensé que no ibas a venir"

Jorge Javier Vázquez le decía a Rosa Benito en el helicóptero: "Mi nueva mejor amiga, Rosario, está aquí"

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Jorge Javier Vázquez entraba en el plató de ‘Supervivientes All Stars’ y así se producían varios reencuentros. Por un lado, volvía a verse después de muchos años con la hija de Rosa Benito, Rosario Mohedano, en directo, pero además, recordaba el encontronazo que tuvo con Beatriz Trapote.

“Pensé que no ibas a venir, como me pones verde en redes…”, decía Jorge Javier Vázquez a Rosario y le recordaba algo: “No creo que una persona necesite defensa, pero cuando estábamos todos en ‘Sálvame’, era una de las pocas personas que siempre apoyaba a tu madre”.

La aludida aseguraba no tener nada en contra del presentador pero él, entre bromas, le preguntaba “¿Tú no sabes lo mal que lo paso cuando me pones de miserable en las redes?”; “no tengo tanto peso en tu vida”, respondía ella, divertida y añadía que hubo una época de su vida en la que “sufrí mucho”.

El presentador le preguntaba si volvería a criticarle en redes y ella replicaba que no a menos que diga algo a lo que tenga que contestar.

Jorge Javier Vázquez, a Rosa Benito: "Mi nueva mejor amiga, Rosario, está aquí"

Tras este momento, cuando el presentador conectaba con Rosa Bento en el helicóptero, le decía: “Voy a dejar que mi nueva mejor amiga, se llama Rosario, que ya nos hemos dado a seguir en las redes, Rosa, Rosario está aquí y me gustaría que pudiera hablar contigo antes de tu aventura”.

“Mamá, esto es lo que más te va a costar, es tu miedo, yo también tengo miedos pero tú eres mi ejemplo para romperlos todos ¡Tírate!”, le pedía y ella a punto estaba de hacerlo en ese mismo momento: “Ella sí que es una superviviente” (...) Sabes que yo te quiero a pesar de todas las cosas que han pasado, pero hay que avanzar, estoy súper orgullosa".

"Hemos vivido años inigualables", respondía Jorge Javier, que recordaba: "También hemos sido muy felices".

Jorge Javier Vázquez recuerda su encontronazo con Beatriz Trapote

Pero además, el presentador se reencontraba con la mujer de Víctor Janeiro, ella decía estar encantada de coincidir tras tanto tiempo pero el presentador se acordaba de lo que pasó entonces: “Me acuerdo de aquel momento. Te he visto contar una versión que poco tenía que ver con la realidad”, sin embargo, no se ponían de acuerdo en cuál era este momento ni en la versión de él.

Este momento hacía que Jorge Javier se acordara de algo que le hizo enfadar: “La pillarlo y aplicó la teoría del ventilador diciendo que le habían dicho que yo había plagiado mi primer libro”; “¿Yo?”, preguntaba, aunque luego decía riendo: “Oye una cosa, a lo mejor, cuando el río suena…”

“Así se escribe la historia”, terminaba diciendo Jorge Javier, aunque dejaba claro que está encantado de tener a Beatriz en plató, sentimiento al que ella le correspondía.