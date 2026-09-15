Los looks de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 11'

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15 SEP 2026 - 17:23h.

Comienzo con el vestido de flores que llevó en la ceremonia de los collares. Es de Etxart Panno, los pendientes y el anillo con flor de Lola Casademunt y el colgante de Casa Juanas Unique.

El vestido blanco en la presentación de los solteros, fue confeccionado a medida para Sandra. Completamos el look con unos pendientes de Elisheva & Constance, anillo de Anton Heunis y sandalias beige de Zara.

El del desembarco, también fue diseñado expresamente para ella. Los pendientes de flor naranja y el anillo de estrella dorada son de Émolo.

La camisa azul con print es de Beatriz Furest.

La camisa de rayas también es de Beatriz Furest, el short denim de Salsa Jeans, el cinturón de Mauska y la medalla de Casa Juanas Unique.

El total look de top y falda pareo azul es de Badits.

El vestido kaftán de rayas verdes es de Selva de Mar, las pulseras, pendientes y anillo de Émolo, las sandalias de yute de Toni Pons.

La camisa azul con bordados rojos es de Alba Conde, colgante de Casa Juanas y short de Salsa Jeans.