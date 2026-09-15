Las reyertas se suceden todas las madrugadas y el impacto es directo en los sanitarios, que hablan de caos y colapso en la sanidad de ciudad

Heridos tres migrantes en una reyerta en la playa del Trampolín de Ceuta: los agresores iban armados con palos

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En las calles de Ceuta continúa la tensión y la inseguridad que denuncian los vecinos de la ciudad autónoma. Informativos Telecinco ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes que muestran el caos de los centros hospitalarios. En los parkings exteriores, son muchos los pacientes que esperan para ser atendidos. Informa en el vídeo Marta Manchón.

Mientras, en el interior los médicos tienen que hacer frente a mutilaciones por reyertas, heridas abiertas por navajazos y ojos reventados por puñetazos entre inmigrantes. Desde el hospital advierten de que la situación es una "olla a presión".

"Las ambulancias vienen de con pacientes de cinco en cinco. Las agresiones se han multiplicado exponencialmente. A veces llega a las cuatro de la mañana y todavía les quedan 40% por ver", denuncia Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.

"Llegan las ambulancias y sueltan cinco pacientes como si fuera un autobús"

Las reyertas se suceden todas las madrugadas y el impacto es directo en los sanitarios, que hablan de caos y colapso en la sanidad de Ceuta. Solo hay cinco médicos de urgencias, agotados, planteándose alguno renunciar. Las urgencias se han instalado en la calle con sillas de madera.

"La impresión que nos da es que la inacción del gobierno lo único que hace es atrasar y atrasar y atrasar un problema. No se ven soluciones y parece que nos tratan como niños chicos", lamenta Roviralta.

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"Llegan la ambulancias y sueltan cinco pacientes como si fuera un autobús. Empiezan las reyertas y empiezan a llegar allí lesiones por arma blanca con amputaciones. Hemos visto amputaciones de oreja, navajazos con neumotórax, es decir, heridas que revisten cada vez más gravedad. Es una situación absolutamente de caos", sentencia el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.

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La merma en la atención de los ceutíes es evidente con cirugías canceladas; no hay camas al tener enfermos en aislamiento por varicela ya que no los podían mantener en el hacinamiento de los campamentos contagiando a cientos. Los médicos protestarán esta semana y si no hay respuesta van a la huelga el día 24.

Este miércoles se hará otro traslado desde los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez a las controvertidas carpas del puerto, pero serán menos de 1.000. En estas dos playas quedarán otros 3.000 por reubicar. Los ceutíes han convocado una cadena humana para llegar al Puerto en señal de protesta.