Lorena Romera 15 SEP 2026 - 14:28h.

La exparticipante de 'Los Gipsy Kings' asegura que ha "vuelto a nacer" tras sufrir un aparatoso accidente

Noemí Salazar pide consejo tras el primer día de cole de su hijo: "Con todo el dolor de mi corazón, es lo mejor para él"

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Raquel Salazar ha terminado en el hospital tras sufrir un accidente en la piscina. Un desafortunado percance por el que la exparticipante de 'Los Gipsy Kings' y exconcursante de 'GH DÚO' ha tenido que ser atendida de urgencia. Aunque de momento no ha entrado en detalles de lo ocurrido, la madre de Noemí Salazar ha prometido a su comunidad que cuando se encuentre más recuperada explicará cómo sucedió.

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Lo que prometía ser una jornada de lo más relajada terminó de la peor manera posible. Según ha relatado la propia Raquel Salazar a través de sus redes sociales, el suceso tuvo lugar durante la "fiesta de la piscina" de su hija. La empresaria sufrió un aparatoso accidente por el que tuvo que ser trasladada al hospital.

Visiblemente afectada, pero con ánimo de tranquilizar a sus seguidores, la creadora de contenido ha compartido una fotografía donde se ve el mostrador de admisión de urgencias del centro sanitario: "Querida familia de Instagram, el día de la fiesta de la piscina de mi hija tuve un accidente y casi no lo cuento. Un accidente en la piscina. Cuando esté un poquito mejor os lo cuento todo, he vuelto a nacer".

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"Tuve un accidente y casi no lo cuento"

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A pesar del susto y del estado de shock por lo ocurrido, Raquel Salazar ha querido aprovechar la publicación par dar las gracias a quienes acudieron a socorrerla en esos primeros momentos: "También quiero agradecer a todos los vecinos de la urbanización, que se portaron conmigo de una forma espectacular. Muchísimas gracias a todos de verdad, me sentí supercuidada y muy querida".

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Por el momento, la que fuera protagonista de 'Los Gipsy Kings' y concursante de 'GH DÚO' prefiere recuperarse del susto y de las posibles secuelas antes de ofrecer más detalles sobre cómo ocurrió exactamente el accidente.