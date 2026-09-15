Un reportero fue uno de los testigos que dio aviso a la primera patrulla de la Policía que llegó al lugar donde asesinaron a Claudia

Denuncian que la ambulancia que atendió a Claudia, la estudiante española asesinada en México, "tardó en llegar como 30 minutos"

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MorelosSegún pasan las horas y avanza la investigación, se van conociendo más detalles del asesinato de Claudia, la estudiante española de 21 años que ha muerto tras recibir varias puñaladas en México. Algunos de los datos que se han ido conociendo es que las cámaras de seguridad pudieron grabar al agresor huyendo del lugar del crimen y que, también, un testigo narró lo que está viviendo y cómo pidió una ambulancia con urgencia que tardó media hora en llegar.

Caminando, el presunto asesino de Claudia, fue grabado por una cámara de seguridad del barrio, hasta que finalmente salió corriendo. Fue un reportero del medio de comunicación '45 Digital Noticias' el que dio pistas a la primera patrulla de la Policía que llegó al lugar.

Las imágenes que captaron las cámaras de seguridad

El ataque se produjo cuando Claudia salió a fumar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal que se celebraba en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se ve a Claudia en el suelo mientras pasan los minutos. El periodista se desespera porque los teléfonos de Emergencia no responden y la ambulancia no llega. "¡Por favor, tenemos una persona herida!", suplica el reportero en su llamada. "La atacaron, se encuentra en un estado muy feo", advierte el testigo.

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Fuentes de la organización que estuvieron aquella noche en el recinto han podido reconstruir uno de los últimos momentos en los que vieron a Claudia, como recoge en exclusiva el diario 'El Español'." La joven se encontraba con otros participantes antes de abandonar durante unos minutos la zona donde se alojaban. 'Vi que salió a fumar y luego pasó todo', explica una de estas fuentes. Lo que ocurrió a continuación forma parte todavía de la investigación abierta por las autoridades mexicanas", recalcan desde el medio.

Además, 'El Español' ha podido hablar con una de las personas encargadas de la fiesta a la que acudió Claudia. Dicho testimonio apunta a que los servicios de Emergencia tardaron en llegar a la zona: "Llamamos al 911, pero la ambulancia tardó en llegar como 30 minutos".

Avances en la investigación

La gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, ha apuntado a la existencia de "avances significativos" en la investigación sobre el asesinato en la localidad de Cuautla de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, quien se encontraba de intercambio en México, antes de prometer que las autoridades "darán con el responsable" para hacer "justicia" a la víctima.

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González Saravia ha desvelado en un comunicado publicado en redes sociales que durante las últimas horas ha mantenido una reunión con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar los "avances significativos" en la investigación en torno al caso, sin que hasta ahora se hayan producido detenciones.

La denuncia de la familia de Claudia

Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR), Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada este pasado sábado en el estado mexicano de Morelos cuando se encontraba allí en un programa de movilidad, ha cuestionado "por qué le asignaron" ese destino y ha mostrado su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio.

Así, en un vídeo difundido en sus redes sociales, la joven asegura sobre su hermana Claudia: "No es que dijeras tú que quería irse a México y a esta zona en concreto, o a este país en concreto. No, ella solicitó el intercambio y a ella le asignaron ese sitio". Tras esto, pregunta: "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio? Una mujer a un sitio donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas".

Visiblemente emocionada, Lara describe en el vídeo las circunstancias de la muerte de su hermana, estudiante de la UGR de cuarto de Educación Infantil de intercambio en el estado mexicano de Morelos, y expone: "Alguien intentó robarle el móvil, un hombre, salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto, sin ningún tipo de justificación".

Lara expone las objeciones que los padres de la joven asesinada tenían acerca de que Claudia fuese a México: "Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo"; y añade que antes de que su hermana llegara al país norteamericano, "no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la Universidad en la que iba a estudiar allí, hacía nada, habían asesinado a otras dos chicas".

En este contexto, Lara asegura que tanto ella como sus padres están "muy enfadados" en cuanto a la organización de la movilidad estudiantil; y haciéndose eco de otras manifestaciones sobre el contacto con su familia, asegura que ni a ella ni a sus padres les ha llamado "absolutamente nadie" ni "nadie" les ha preguntado "nada", salvo para "asuntos legales y rollos de papeles".

Sobre la investigación del asesinato de su hermana, señala que espera que "investiguen bien el caso. Que, por favor, encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien. Y, de verdad, que se haga algo al respecto", ha agregado.