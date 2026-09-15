Lorena Romera 15 SEP 2026 - 12:22h.

La tonadillera ha compartido un enigmático vídeo desde su camerino donde deja en el aire su futuro

Lola García, emocionada tras compartir escenario junto a Isabel Pantoja: "Jamás me permití soñar tan alto"

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Tras poner el broche de oro a la ambiciosa gira con la que ha celebrado sus 50 años en la música -un periplo de tres años repleto de emociones en los que también ha tenido que hacer frente a numerosas críticas-, Isabel Pantoja se ha dirigido directamente a sus fans y ha emitido un comunicado en el que reconoce que no sabe "si parar, si seguir"... Una reflexión que concluye diciendo que cree que "debe desconectarse".

Sentada frente al espejo de su camerino, con la mirada puesta en un portátil que refleja su propia imagen -el cartel oficial de su gira-, la tonadillera ha pronunciado unas sinceras palabras que dejan entrever que podría llegar un punto de inflexión en su vida artística:

"Bueno, ya se ha acabado. Ha sido una gira de 50 años maravillosa... Pero entre tú y yo sabemos que… ¿qué vamos a hacer ahora? Porque yo no lo sé. No sé si parar, no sé si seguir. Sí quiero dar las gracias a todos los que han ido a verme durante esta gira, que ha sido de tres años, pero de momento yo pienso que, o creo, que tú y yo debemos parar o, mejor dicho, debemos desconectarnos".

Al finalizar su reflexión, Isabel Pantoja cierra la pantalla del ordenador, momento en el que aparece un contador con una cuenta atrás fijada en 16 días, lo que ha desatado todo tipo de teorías: ¿Se trata de un retiro temporal de los escenarios, el anuncio de un nuevo proyecto profesional o una pausa para recargar energías?

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Un fin de gira intenso, en medio de la polémica

Este anuncio llega en un momento de gran intensidad mediática y profesional para la cantante. Especialmente por la reciente entrevista de su hija, Isa Pantoja, en '¡De Viernes!', donde puso nuevamente de manifiesto la distancia que existe entre ellas.

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Pero no todo han sido noticias de esta índole. Hace apenas unos días la artista vivía un momento muy emotivo al compartir escenario con Lola García, pareja de Kiko Rivera, que se encargaba de dirigir también su espectáculo de ballet.

Ahora, con esta misteriosa reflexión y la cuenta atrás en marcha, la incógnita queda en el aire. Sin embargo, parece que habrá que esperar algo más de dos semanas para descubrir cuál es el siguiente paso en la carrera de Isabel Pantoja.