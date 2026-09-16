El presunto asesino de Claudia, la joven española asesinada en México, habría sido grabado robando una bicicleta horas antes del crimen

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MorelosContinúa la investigación para esclarecer el asesinato de Claudia Taraconte, la joven canaria de 21 años estudiante de intercambio de Educación Infantil de la española Universidad de Granada que fue apuñalada mortalmente el sábado 12 de septiembre durante un supuesto intento de asalto en la ciudad de Cuautla, donde asistía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Según pasan las horas, los medios locales mexicanos van ofreciendo más datos sobre este asesinato. Tras analizar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, vecinos del municipio mexicano han identificado al agresor como Javier Meléndez, conocido como Paco El Trompas. Al parecer, este hombre es un conocido delincuente de la zona que habría cometido otros hurtos en los últimos días. Sin embargo, esta identificación que no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas por lo que todas las hipótesis entre los agentes que investigan el crimen siguen abiertas.

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¿Quién es el supuesto asesino de Claudia?

Vestido con una camiseta de color claro a juego con unos pantalones cortos y con una mochila negra, el asaltante y presunto asesino de Claudia fue captado por las cámaras de seguridad.

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"La secuencia que ahora revisan las autoridades comienza horas antes del ataque. En otro punto de Cuautla, un sujeto habría sido grabado mientras presuntamente robaba una bicicleta. Más tarde, las cámaras ubicadas cerca de la Casa de la Cultura -donde Claudia intentó refugiarse tras el ataque- captaron a un individuo que huía", explican desde 'El Mundo'.

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Además, los medios locales mexicanos apuntan a que los vecinos habrían reconocido a 'El Trompas' en las imágenes. Coincidiendo con la información ofrecida por 'El Mundo', desde 'Canarias 7' se explica que el hombre que fue captado por las cámaras durante la agresión mortal a Claudia "habría sido grabado horas antes en otro punto de la localidad cuando presuntamente robaba una bicicleta. Estas grabaciones previas son las que habrían permitido a residentes de la zona establecer una posible identificación del hombre que aparece posteriormente huyendo tras el ataque a Claudia".

México asegura a España su máxima implicación para esclarecer el crimen de Claudia

El canciller de México, Roberto Velasco, garantizó al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, su "máxima implicación" para aclarar todo lo ocurrido en torno al asesinato de la estudiante canaria Claudia Taraconte, de 21 años, en la ciudad mexicana de Cuautla.

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Así lo aseguraron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, después de que Albares mantuviera una conversación con su homólogo mexicano para abordar lo sucedido.

El ministro español agradeció a Velasco la colaboración y ambos quedaron en mantenerse estrechamente en contacto para esclarecer los hechos y que se rindan cuentas ante la justicia. El departamento que dirige José Manuel Albares también recordó que la Embajada española en México y el Consulado General están "plenamente movilizados" y prestando toda la asistencia a la familia de Claudia Taraconte.

La familia de Claudia denuncia el abandono que ha sufrido desde el crimen

Sin embargo, la familia de la joven asesinada ha denunciado el abandono que ha sufrido por parte de las instituciones durante los primeros días desde que sucediese este crimen. Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR) ha cuestionado "por qué le asignaron" ese destino y ha mostrado su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio.

Así, en un vídeo difundido en sus redes sociales, la joven asegura sobre su hermana Claudia: "No es que dijeras tú que quería irse a México y a esta zona en concreto, o a este país en concreto. No, ella solicitó el intercambio y a ella le asignaron ese sitio". Tras esto, pregunta: "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio? Una mujer a un sitio donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas".

Visiblemente emocionada, Lara describe en el vídeo las circunstancias de la muerte de su hermana, estudiante de la UGR de cuarto de Educación Infantil de intercambio en el estado mexicano de Morelos, y expone: "Alguien intentó robarle el móvil, un hombre, salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto, sin ningún tipo de justificación".

Lara expone las objeciones que los padres de la joven asesinada tenían acerca de que Claudia fuese a México: "Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo"; y añade que antes de que su hermana llegara al país norteamericano, "no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la Universidad en la que iba a estudiar allí, hacía nada, habían asesinado a otras dos chicas".

En este contexto, Lara asegura que tanto ella como sus padres están "muy enfadados" en cuanto a la organización de la movilidad estudiantil; y haciéndose eco de otras manifestaciones sobre el contacto con su familia, asegura que ni a ella ni a sus padres les ha llamado "absolutamente nadie" ni "nadie" les ha preguntado "nada", salvo para "asuntos legales y rollos de papeles".

Sobre la investigación del asesinato de su hermana, señala que espera que "investiguen bien el caso. Que, por favor, encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien. Y, de verdad, que se haga algo al respecto", ha agregado.