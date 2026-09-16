Aitana ha finalizado sus cuatro noches en el Movistar Arena de Madrid haciendo 'sold out' con su gira 'Cuarto Azul'

El divertido 'lapsus' de Aitana en pleno concierto al cantarle a un cepillo del pelo: "Es como inconsciente"

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El último concierto de Aitana en el Movistar Arena de Madrid llegó. Pasadas las 22:15 horas de la noche de este martes 15 de septiembre, la cantante catalana terminaba el último de sus cuatro conciertos de su gira 'Cuarto Azul' en la capital. Completamente puntual, Aitana sorprendía en el escenario a las 20:30 horas de la tarde del recinto madrileño.

Muchas horas antes del concierto, los seguidores de Aitana ya se dejaban ver a las puertas del Movistar Arena. Cartulinas, fotografías y mensajes dedicados a la cantante acompañaron las largas colas formadas por sus fans, dispuestos a disfrutar de la última noche de la artista en la capital. Todas las entradas se agotaron hace meses, confirmando una vez más el fenómeno que rodea a la artista.

El éxito de su cuarto concierto en Madrid y la 'boda' de Aitana con el Movistar Arena

Una noche más, la superestrella volvía a demostrar su conexión con el público en su último concierto en Madrid. Con el telón todavía bajado, el cuerpo de baile tomó posiciones sobre el escenario hasta dar comienzo a un espectáculo en el que la artista apareció en su particular 'Cuarto Azul'.

Desde la primera planta de la habitación, la cantante arrancó su actuación ante un Movistar Arena completamente entregado, para después bajar al escenario y continuar cantando y bailando junto a sus bailarines. Sus conocidas coreografías y sus canciones hicieron que miles de seguidores cantasen con ella al unísono durante toda la noche.

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Tras finalizar el primer acto compuesto por '6 de Febrero', 'Segundo intento' y 'Duele un montón despedirme de ti', Aitana bajaba por las escaleras de su 'loft' de color azul y daba la bienvenida a sus más de 15.000 seguidores que habían acudido hasta el Movistar Arena para disfrutar de su espectáculo.

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Además, la cantante no perdía la ocasión para hacer mención al conjunto escogido para esta noche. Con un vestido de manga larga con transparencias y pedrería de color claro, la cantante bromeaba con su estilismo y aseguraba que había escogido el "blanco" en esta noche tan especial. "Parece que me caso", vacilaba la intérprete como una premonición que tan solo una hora y media más tarde 'se cumpliría'.

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Plex y su coreografía con Aitana, una de las sorpresas de la noche

Durante su última noche en Madrid, la cantante ofreció un espectáculo lleno de energía y emoción, adentrándose junto a sus fans en el universo de Cuarto Azul. A diferencia de sus otros conciertos en los que contó con la compañía de compañeros como Jay Wheeler con el que cantó 'Duele un montón despedirse de ti' o con Chiara Oliver, la artista optó por ser la auténtica protagonista de la velada y ser ella sola la cantante que ocupaba las casi dos horas de espectáculo.

Mientras la joven hacía vibrar el recinto, sus padres, Cosme y Belén, vivieron el concierto desde las gradas, donde atendieron con cariño a amigos y seguidores de su hija. Cosme protagonizó varios momentos de complicidad al reencontrarse con conocidos, mientras que Belén conversó con varias fans de la artista y no dudó en posar junto a ellas para hacerse fotografías.

Sin embargo, uno de los momentos que desató la locura de todos sus seguidores fue la aparición sorpresa de Plex en el escenario. En plena presentación de su éxito 'Superestrella', el novio de la cantante subió al escenario para interpretar junto a su equipo de baile una pequeña coreografía en la que demostró su complicidad con la cantante.

Como no podía ser de otra manera, el público enloqueció entre gritos y aplausos al ver al creador de contenido. Vestido de blanco a juego con su novia y visiblemente nervioso y cohibido, Plex siguió uno por uno los pasos de baile indicados y desapareció rápido del escenario mientras Aitana finalizaba su canción y daba por finiquitado su último concierto en el Movistar Arena de Madrid con su gira 'Cuarto Azul'.

Las últimas fechas de la gira 'Cuarto Azul'

La Superestrella terminaba sus cuatro conciertos de Madrid después de hacer historia en Barcelona con otros cuatro conciertos agotados en el Palau Sant Jordi. Esta nueva etapa de Cuarto Azul World Tour confirma el enorme éxito de la gira y la conexión que tiene con su público, con las 25 fechas españolas completamente vendidas.

La gira continuará por Bilbao antes de dar el salto internacional, pasando por Latinoamérica, Estados Unidos y distintas ciudades europeas como la misma Aitana explicaba en pleno escenario y confesaba su enorme emoción por cruzar el charco y reencontrarse así con su público latino.