telecinco.es 16 SEP 2026 - 10:20h.

Laura Cuevas acusaba a Isa Pantoja de "abandonar" a quien ha sido su niñera primero y persona de confianza a lo largo de toda su vida

Isa Pantoja se negaba a entrar en detalles sobre su relación con Dulce

Todos los contenidos de 'Supervivientes All Stars' en Mediaset Infinity

Compartir







Al inicio del programa, ‘Supervivientes All Stars’ desvelaba el nombre de la nueva concursante que suple la baja de Alma Bollo: ¡Laura Cuevas! Según apreciaba el propio Jorge Javier Vázquez, la cara de Isa Pantoja lo decía todo y la concursante respondía: “A Isa no sé, pero a Dulce sí”.

Se refería a quien fuera niñera de Isa en su infancia y luego su persona de confianza además de máximo apoyo en su conflicto familiar. Sin embargo, parece que esta situación ha cambiado y la relación se ha roto.

“Falto yo ¡Qué familiar todo!”, decía Isa entre bromas en plató y explicaba que “desde hace más de un año” no se llevan “por cosas personales”. El presentador le preguntaba si Dulce se puso “intensa” y ella replicaba: “Es que ella es intensa, pero no entiendo por qué Laura va diciendo eso”.

Laura Cuevas asegura que Dulce está "abandonada y sola"

"No me parece normal lo que se está haciendo con Dulce y lo abandonada que está, pero es que me hierve la sangre", decía Laura en la palapa y Asraf no entendía sus palabras: "¿Quién te está contando esto? Creo que estás muy equivocada"; "no, lo he visto yo, a mí Dulce no me ha criado", respondía ella y Asraf le paraba: "Creo que estás derrapando".

Asraf llora desconsolado hablando de la situación con Isabel Pantoja

Isa Pantoja y Asraf han sido padres de su primer hijo en común, sin embargo, la madre de Isa no le conoce. Al parecer, llevaban años sin hablar e Isa recibió un mensaje de Isabel justo antes de su intervención en un programa, ella le respondió pero la cantante no continuó con la conversación. "Ella está muy mal", confesaba Asraf, explicando que ha llegado a "perjudicar" su relación por su estado de ánimo: "Si yo llego a ser rico, me quiere", decía Asraf de la cantante.

En la palapa, Asraf lloraba y explicaba que es "increíble" el dolor que siente en casa viendo a su pareja pasándolo tan mal e intentando "luchar" con su mente para estar bien "de cara a sus hijos y a su pareja, pero a veces no puede y le está haciendo mucho daño".

Por eso, el concursante no entiende que Isabel se ponga en contacto después de años con su hija para verse, para declararle su amor, que su hija le responda, le proponga una fecha y ya no vuelva a contestarle nunca.