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La reacción de Carlos Sobera al descubrir el inusual trabajo de un concursante: "¿Cómo se llega hasta ahí?"

La reacción de Carlos Sobera al descubrir el inusual trabajo de un concursante: "¿Cómo se llega hasta ahí?"
Carlos Sobera, sorprendido con el trabajo de un concursante.. telecinco.es
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José Antonio es uno de los concursantes de 'El precio justo' de este sábado y cuando le revela a Carlos Sobera a qué se dedica, el presentador se queda muy sorprendido, pues nunca antes había oído hablar de este trabajo: "Inyecto tapones de plástico", es la profesión de este participante. La reacción del presentador no se hace esperar.

Carlos Sobera siente curiosidad por el trabajo de un concursante: "Inyecto tapones de plástico"

"¿Que inyectas tapones de plástico? ¿Con qué objetivo?", pregunta Sobera. José Antonio le responde que su trabajo es esencial para que cada botella tenga su tapón y presume de trabajar en la empresa número 1 en España. "Entonces, cuando yo no puedo abrirla es porque tú la inyectas mal? Algo está fallando en esta cadena: o tú inyectas mal o yo no sé abrir una botella y yo me niego a admitir que soy un inútil, luego tú eres el que la está inyectado mal, ya te lo digo", añade Carlos Sobera.

Fiel a su gran sentido del humor, el presentador de 'El precio justo' continúa con la conversación del trabajo de José Antonio cuando este sale a jugar tras acertar el precio justo del primer producto. "Yo me pregunto, cuando uno está en el colegio y luego en la Universidad, ¿en qué momento uno decide que va a inyectar tapones? ¿Cómo se llega hasta ahí?", le pregunta al concursante porque tiene mucha curiosidad al respecto.

José Antonio sacia la curiosidad del presentador con su respuesta y da más detalles acerca de en qué consiste exactamente su trabajo: "Se trabaja con una máquina que tu tienes que programar. Viene el plástico en granza, en lentejita" y a partir de ahí se trabaja con la máquina para inyectar el tapón en la botella correspondiente.

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