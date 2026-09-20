Equipo Outdoor 20 SEP 2026 - 11:27h.

Todos los detalles de la boda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal

De la elegancia asimétrica al 'boho chic': los dos vestidos de novia de Anna Ferrer Padilla, al detalle

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Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal ya se han casado. Tras cuatro años de relación, la hija de Paz Padilla se dio el 'sí, quiero' en el Trafalgar Polo Club, en El Palmar de Vejer (Cádiz), rodeada de familiares y amigos. El programa 'Fiesta' emitió las primeras imágenes de la boda con la llegada de la novia, pero hubo muchos detalles que no pasaron desapercibidos para los invitados, entre los que se encontraban Anita Matamoros, Marta Lozano, Mery Turiel o Marta Riumbau.

Las lágrimas del novio, Mario Cristóbal

Lo primero que llamó la atención de los asistentes fueron las lágrimas de Mario Cristóbal, el novio. En cuanto vio aparecer a Anna Ferrer Padilla acercarse hasta él del brazo de su madre, Paz Padilla, no pudo evitar emocionarse y rompió a llorar. Sonaba 'My Way' de Frank Sinatra y Teresa Andrés Gonzalvo fue quien captó este momento del novio llorando y lo compartió en sus redes sociales: "Mi momento favorito, cuando él la ve", escribió junto al vídeo.

La novia lució dos vestidos

Ya viene siendo habitual en este tipo de celebraciones. La novia lució dos vestidos distintos: uno para la ceremonia y otro para la fiesta. El primero de ellos es de Isabel Núñez de Armas (Inuñez) y se trata de un vestido de líneas asimétricas confeccionado en muselina de seda bambula y crêpe de chine de seda en acabado bambula. El cuerpo queda entallado hasta la cadera y combina drapeados realizados a mano, pespunteados y deshilados. El diseño se completa con una cola formada por tres pañuelos al bies de muselina de seda. Lo acompaña con un velo y un moño desenfadado.

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El segundo vestido es de otra diseñadora española, Claudia Llagostera. Está realizado en tul sedoso bordado artesanalmente en algodón sobre una base de satén, con godets de georgette de seda. Tiene escote recto, tirantes finos, espalda abierta en V y una capa al cuello. Una mariposa bordada a mano completa el diseño. Con este segundo look, Anna ha llevado el pelo suelto y ondulado, más propio para la fiesta.

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El original discurso de Paz Padilla

Paz Padilla se encontraba pletórica y radiante de felicidad en la boda de su hija. La presentadora cogió el micrófono y deleitó a los recién casados (y a todos los asistentes) con un discurso muy original donde derrochó mucha ironía y sentido del humor. "Será que yo no iba a estar en tu boda. Yo, que soy Paz Padilla: escritora, actora, presentadora, humorista, pero, sobre todo, ¿que yo no voy a poder entrar en tu boda encima de un elefante con unos fuegos artificiales, mientras un grupo de gospel canta mi canción preferida, bueno, la tuya, Ana, y que una avioneta surca el cielo dibujando la letra de 'felicidades Paz, bueno 'felicidades Mario y Ana', porque soy muy protagonista? Mira, me tienen que matar".

Pero no todo fueron bromas en su discurso. Pronto llegó la parte más emotiva: "Como dicen las madres, siempre estaré cuidándote. He aprendido que ser padre significa soltar, que no hemos criado un águila para que viva en un corral, que tenemos que aprender a que ellos hagan su vida, que salgan volando, que tenemos que soltar la mano, confiar en que tengan las alas preparadas y también disfrutar de verlos volar. Y yo soy feliz porque tú quieres a Mario, hoy lo hemos visto todo, estáis tremendamente enamorados, todo lo que esté en tu corazón tiene un hueco en el mío. Solo te deseo que seas muy feliz y, como dice nuestra canción de la bebé, siempre sé que me vas a cuidar, estés donde estés, como yo te voy a cuidar a ti siempre".

Han cantado... ¡BINGO!

La fiesta final ha sido de lo más original. Los novios han organizado una caseta de feria con bingo y charanga donde todos los asistentes han podido disfrutar a lo grande. Otros detalles a destacar de esta boda ha sido la decoración en la que se ha hecho referencia a NoNiNá, la marca de Anna Ferrer: las velas decorativas de las mesas tenían forma de sardina. A este toque gastronómico acompañaban unas porta velas en forma de pimiento y unas guirnaldas de patatas. El coctel de bienvenida estaba formado por 18 aperitivos y los platos principales fueron servidos en una vajilla de inspiración andaluza, con tonos azules y tierra. Uno de estos platos principales fue el clásico solomillo con patatas rústicas.