El detenido habría utilizado un cinturón para acabar con la vida de su exnuera

Investigan la muerte con signos de violencia de una mujer en Leganés, Madrid

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La Policía Nacional detenía a un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años, que ha sido hallada sin vida con signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían en la calle Ferrocarril del distrito madrileño de Arganzuela.

El aviso era recibido a las 11 horas y a la llegada de los sanitarios del Summa112 al domicilio confirmaron el fallecimiento de la mujer que presentaba señales de estrangulamiento.

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El detenido es su exsuegro

Según fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, el aviso lo ha dado el hijo del detenido, expareja de la víctima, que ha alertado de que su padre le había llamado asegurando que había cometido "un hecho grave" y estaba esperando a que llegase la Policía.

El detenido es un hombre de nacionalidad española de 85 años y la víctima, de 47 años, es de origen asiático, según las mismas fuentes, que han precisado que de momento se desconocen más circunstancias del suceso, que investiga el Grupo VI de Homicidios.

La habría estrangulado con un cinturón

Según recoge el medio Hoy, el detenido habría utilizado un cinturón para acabar con la vida de su exnuera.

El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas de la muerte y el detenido está a la espera de pasar a disposición judicial.