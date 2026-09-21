Toda la cobertura íntegra de 'El tiempo justo', en Mediaset Infinity

telecinco.es 21 SEP 2026 - 08:45h.

En Mediaset Infinity tendrás todos los programas completos, las noticias o vídeos de interés

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'El tiempo justo' arranca una nueva temporada en Telecinco. Presentado por Joaquín Prat con la colaboración de Alfonso Egea, centrará sus contenidos en la actualidad hablando claro de los asuntos que marcan la agenda informativa y política en España. Ahora, todos sus contenidos estarán al completo en 'Mediaset Infinity'.

El programa además sacará a sus equipos a la calle para dar voz a los ciudadanos y conocer sus problemas en primera persona, transmitiendo así sus opiniones.

La cobertura de 'El tiempo justo' en 'Mediaset Infinity'

A partir de ahora, podrás disfrutar de 'El tiempo justo' en Mediaset Infinity, donde encontrarás los programas completos, pero también las noticias del día a día, los mejores vídeos del programa y contenido extra.

Además, podrás verlo en el momento en que tú quieres y desde cualquier dispositivo ya sea en web, móvil o en tu televisión.