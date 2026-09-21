telecinco.es 21 SEP 2026 - 10:56h.

Compartir







En una noche en la que se decidió la lista definitiva de nominados, enfados y lágrimas han provocado que la tensión suba en 'Supervivientes All Stars'. Ivana Icardi ha protagonizado una bronca con Omar Sánchez tras un comentario sobre su expareja, Anabel Pantoja, unas palabras que han obligado al concursante a hacer una declaración sobre la que fuera su pareja... Pero además, Asraf Beno no ha podido soportar la presión y ha estallado en llanto.

Omar Sánchez pasó una noche entera rumiando un comentario de Ivana Icardi. Y es que su compañera de reality nombró a su exmujer, Anabel Pantoja, diciendo que le cambió por Yulen Pereira. "Tú me estás buscando", le acusaba ella, pero Omar negaba: "Si fuiste tú la que ayer soltaste un comentario ¿Te parece bonito? ¿Por qué nombraste a Anabel Pantoja? si hubieran dicho que tú te acuestas con un hombre y te vas con otro..."

"¿No puedo decir que cambió de ti a Yulen si fue lo que pasó?", se preguntaba ella pero Omar le acusaba de tocar una tecla que le hace daño: "Si sabes cómo lo pasé, no nombro esas tonterías". Ivana cree que lo que quiere Omar es "dejarle mal" acusándola de meterse con una mujer: "Estamos en el siglo XXI, me estás buscando roña de cualquier cosa porque estás ofendido".

Y es que, en su opinión, Omar es "como el follaje" de la isla y quiere "buscar roña" para destacar: "Conmigo no lo vas a tener. Déjame en paz".

Tras ver el vídeo en la palapa de lo que sucedió en la playa, Omar explicaba que lleva un año "pasándolo mal" con este tema, recordaba que el que está concursando en 'SV All Stars' es él y no Anabel: "No sabes el año que llevo pasando".

"Anabel es mi pasado, ella tiene su familia y yo la mía, yo tenía pareja y me afectaron esos comentarios, yo no estoy enamorado de Anabel, en todo caso de la última persona con la que estaba, no quiero que se me repita siempre lo mismo", se quejaba.

Pero el de Omar no es el único conflicto que ha vivido Ivana en el reality, Marta Peñate también la acusaba de "crucificarle".

Asraf Beno: “No quiero estar aquí"

El concursante ha sido otro de los protagonistas y es que ha tocado fondo tras enfrentar sucesivas broncas con sus compañeros. Llegaba a tal punto que pedía abandonar el reality.