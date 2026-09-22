telecinco.es 22 SEP 2026 - 11:19h.

Gema abandonaba la hoguera tras ver a Rubén llevar en brazos a Nataly en su habitación

Todos los contenidos de 'La isla de las tentaciones' en Mediaset Infinity

Compartir







Las chicas de 'La isla de las tentaciones' se han enfrentado a su primera hoguera. Ninguna de ellas esperaba ver lo que han visto de sus chicos y la tensión ha estallado...

En las primeras imágenes, Gema vio a su chico jugando con Nataly, haciendo chistes un tanto subidos de tono y tirando con los dientes de un pañuelo colocado estratégicamente. No daba crédito cuando veía (y decía que le gustaban)… pero lo verdaderamente grave llegaba después.

Gema se marcha de la hoguera

Las imágenes subían de tono y Gema llegaba a abandonar la hoguera totalmente desconsolada. Sandra Barneda iba a su encuentro y le pedía que fuera fuerte, pero ella no podía...

Y tras este tenso momento protagonizado por su chica, Rubén publicaba una imagen en redes sociales en la que decía colocarse las gafas "anti - hate" para leer los comentarios que le hacían. Además, nos mostraba su entrenamiento y que veía el programa acompañado de Nacho.

Paula, tras ver a Kico: "¡Qué asco me da!"

El de Gema fue el momento más tenso pero no el único y es que todas se quedaron sin palabras escuchando a Kico decir a una de las solteras que le atraía "sin pensar" en su novia en ningún momento: "¡Qué asco me da!"; "de los cinco no hacemos uno", decía Paola.

Tras verle, Paula se sinceraba sobre cómo estaba su relación antes de entrar en 'La isla de las tentaciones'.

Isa estalla tras ver a Nando

Isa también protagonizaba un tenso momento y es que no podía reconocer a Nando en las imágenes que veía. A tal punto llegaba que daba un manotazo al atril, tirando la tablet al suelo...

Ella misma se ha hecho eco de este momento en redes sociales con un meme que le han dedicado: en el post vemos el vídeo de Isa y el texto "yo cuando me suena la alarma".

Náyades confiesa tener miedo de sí misma

Náyades quería poner a prueba su relación para saber si debe empezar a convivir con Nacho. Cree que iba a ser el que mejor se portara de su villa pero solo con ver las imágenes de sus compañeras descubría que no era así: "Me quito un peso de encima porque se está tentando, yo me estoy tentando mucho, me estoy abriendo demasiado (...) Estoy preocupada, tengo miedo de mí".

Pero además, la chica confesaba estar preocupada no solo por su chico, también por lo que pueda pensar Andrea, su mayor tentación en el programa...

Paola se derrumba: "Soy muy débil"

Paola también se decepcionaba viendo a Sergio en su villa. Se mostraba rota tras verle en actitud cariñosa con Irini, una soltera con la que ya tuvo algo en el pasado durante una ruptura de la pareja.

"¿Te puedes ir a la mie***?", se preguntaba ella ante comentarios subidos de tono: "Está en su salsa". Tras ver más imágenes, se mostraba descolocada porque no se esperaba el comportamiento de su chico: "Soy muy débil".

En sus redes, Paola optaba por la ironía con su momento taco, nos explicaba que lo había visto con amigas y nos advertía: "No ha sido fácil y se vienen más cositas".