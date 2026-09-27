telecinco.es 27 SEP 2026 - 14:26h.

Compartir







La emoción de Ana Belén por convertirse en concursante de ‘El precio justo’ ha sido mayúscula y no ha podido evitar demostrarlo a través del saludo que le ha dado a Carlos Sobera.

El momentazo de Carlos Sobera con una concursante de ‘El precio justo’

El presentador se ha acercado a saludar a Ana Belén y esta le ha agarrado con los brazos para darle un beso en la cara. Carlos Sobera ha reaccionado rápidamente, visiblemente sorprendido.

“Eso ha sido un beso de amigos, o sea… no quiero pensar yo…”, han sido sus palabras. Tras esta broma, Carlos Sobera le agradece a Ana Belén su entusiasmo por formar parte del concurso.