Fiesta 27 SEP 2026 - 18:10h.

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'Fiesta' ha pillado a Aitana y a Plex muy cómplices por las calles de Madrid. Iván Reboso se traslada hasta una céntrica calle de la capital española para cubrir esta información. Y es que, según el periodista, la cantante y el youtuber habrían dejado a todos los testigos atónitos: "Lo que pasó, te puedo asegurar, es una bomba. Es una de las escenas más polémicas que se recuerdan de la pareja hasta el momento por algo inaudito que no habíamos visto hasta ahora".

Tras este revelador avance, el equipo de colaboradores comienza a divagar sobre qué es lo que ha ocurrido entre la joven pareja: se besan apasionadamente, dicen unos, están discutiendo, apuntan otros... Pero ninguno de ellos iría por el camino correcto, tal y como asegura Iván Reboso: "No han acertado ni una. Si yo me he trasladado a este punto es porque es algo entre la pareja que aún no se ha visto. Va a cambiar la percepción que tiene ahora mismo la gente de esta pareja".

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Aitana y Plex incrementan su estatus social con un importante paso en su relación

Aitana y Plex han dado un paso muy importante en su relación: "La pareja fue vista en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Van a incrementar su estatus social. Entre ambos, han decidido comprarse un exclusivo reloj valorado entre 60.000 y 200.000 euros", es la exclusiva de 'Fiesta'. Pero ojo, porque la cosa no es tan sencilla, pues no se estaría tratando de un reloj al uso, tal y como informa Iván Reboso.

"Para compararse ese reloj, no hace falta dinero, sino tener estatus social y han dio allí a comprobar si tienen ese estatus social. Es una de las tiendas más lujosas del mundo. Piden cita, entran en ascensor, y les hacen una entrevista. Ven prototipos de relojes que podrían adquirir y cuando deciden quedarse con uno, pasan a una lista muy exclusiva y que se decidirá en París. Ellos, a día de hoy, no saben si pasan esa criba", añade el colaborador.

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Al parecer, Plex es quien estaría más interesado en adquirir este exclusivo reloj y salió del establecimiento con una bolsa negra en la que portaba catálogos y documentación que tiene que ver con este paso. "Quieren pertenecer a este círculo excluso al que pertenece gente exclusiva de este país. Tener ese reloj implica que pertenecen a un círculo muy exclusivo", comenta Iván Reboso, que añade que aún tendrán que esperar alrededor de un año para descubrir si le venden ese reloj. Además, el grupo de colaboradores del programa desvela que hacerse con un reloj de este tipo es un tipo de inversión, pues se revalorizan en cuanto son adquiridos.