telecinco.es 02 OCT 2026 - 10:09h.

El presentador lanzaba un mensaje a la familia y una 'promesa' a Juls Janeiro

En la gala, los familiares de los concursantes también nominaron

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La última gala de 'Supervivientes All Stars' ha estado marcada por la propuesta que Jorge Javier Vázquez ha lanzado a Jesulín de Ubrique y parte de su familia. Y precisamente los familiares de los concursantes de esta edición han adoptado un papel muy importante en las nominaciones...

Jorge Javier Vázquez preguntaba a Beatriz Trapote en 'Supervivientes All Stars' sobre las repercusiones familiares del puente de las emociones de Víctor Janeiro cuando se interrumpía para hacer una “invitación formal”. El presentador se dirigía entonces a Jesulín de Ubrique y María José Campanario…

“Quedáis formalmente invitados para participar en la próxima edición de ‘Supervivientes 2027”, anunciaba el presentador y añadía que podían acudir, “uno u otro o los dos”. Pero también tenía una pregunta para Beatriz y es si ve a su sobrina, Juls Janeiro, participando: “¿Te digo una cosa? Sí”, respondí ella aunque añadía que le da “miedo” viendo esta edición pero ella le ha explicado que estamos ante una “all stars” y que ella iría “a una normal”.

El mensaje de Jorge Javier Vázquez a Juls

Sabiendo esto, el presentador se dirigía a cámara para hacerle llegar un mensaje directo: “Tienes que venir porque va a estar papá cuidándote aquí desde plato (…) Tienes que venir a ‘Supervivientes’, tienes que venir a ‘GH VIP’, a lo que sea, al ‘GH Dúo’, a Mediaset a lo que te dé la gana y si quieres, Juls Janeiro, te vienes y te doy permiso hasta para que ocupes mi casa vamos, lo que te dé la gana”.

Los familiares toman las riendas en las nominaciones de 'SV All Stars'

Todo esto ocurría en una noche en la que no solo nominaban los concursantes de la edición y sus capitanes. Sus familiares adoptaban un papel protagonista tal y como explicaba el presentador: "Los puntos de la nominación de los familiares se sumaran a los puntos de la nominación de los supervivientes y los concursantes se van a quedar descolocados porque no van a saber lo que ha pasado, explicaba Jorge Javier Vázquez para dar comienzo a esta noche histórica en 'Supervivientes All Stars'.

Una vez nominaron los familiares, tocó el turno a los concursantes. En el 'Equipo sol', los "desacuerdos" fueron los grandes motivos...

... Y en las nominaciones del 'Equipo Luna' hubo una clara señalada.

Con todas las nominaciones hechas, Yola Berrocal, Asraf Beno, Omar Sánchez, Chiqui y Arkano se convertían en los nominados provisionales. Será este domingo 4 de octubre en 'Conexión Honduras' cuando se midan en 'La liga de los nominados' para intentar salvarse antes de abrir la votación al enfrentarse a dos juegos épicos.