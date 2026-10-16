telecinco.es 16 OCT 2026 - 09:53h.

En la unificación, los equipos desaparecen con lo que los capitanes acaban su aventura en Honduras

'Supervivientes All Stars' celebraba una emotiva ceremonia de despedida

Todo los contenidos de 'Supervivientes All Stars' en Mediaset Infinity

Compartir







‘Supervivientes All Stars’ han vivido una noche llena de emociones y es que ha sido una delas galas más cruciales del reality. Se ha producido la tan ansiada unificación de los dos equipos y, con ella, ha llegado el adiós a los capitanes, Marta Peñate y Rubén Torres.

Tras el mayor juego vivido por los concursantes, descubrían que los grupos se habían acabados y llegaba la tan ansiada unificación. Formando ya parte de ‘Playa Leyenda’ se enfrentaban a un nuevo juego de líder que provocaba la euforia de su ganadora…

Con la unificación se acababan los equipos con lo que llegaba el adiós a los capitanes, Marta Peñate y Rubén Torres. Ambos protagonizaban un emotivo momento. Marta se despedía de sus compañeros bromeando con ellos al principio: "Me teníais como tirria porque conocíais a la colaboradora". Además, confesaba que tiene un lado "más gracioso" que no ha podido sacar "porque no venía de una buena época".

Marta se despedía de ellos de uno en uno pero se emocionaba en especial con Yola Berrocal: "No tiene ninguna doblez, es muy buena tía, me emociona mucho porque no la veo con maldad y la agente que no tiene maldad me llama mucho".

Ambas lloraban y la capitana acababa dirigiéndose a Beatriz Trapote hablándole de Víctor Janeiro: "¡Qué maravilla de hombre tienes!"

Torres igualmente se dirigía a todos los concursantes, se lleva más que compañeros, se lleva amigos y les animaba a "darlo todo" porque son "unos máquinas".

Desde el plató de 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez les dedicaba unas palabras que les emocionaban. "Marta, dijiste de este grupo, de esta cadena, que cuando estabas tan mal esta cadena también te quiero mucho a ti", le decía y destacaba la actitud de Torres: "Es un placer inmenso tener a un concursante que disfrute tanto el concurso, las pruebas,que se lo pasa tan bien, es que ha nacido para 'Supervivientes'.

Y, dicho esto, se producía una emotiva ceremonia de despedida. "Cómo es este programa, llevo 15 temporadas presentándolo y me siguen emocionando ceremonias como esta", decía Jorge Javier Vázquez: "Me impacta mucho".

La repescada celebra su regreso

Pero además, la repesca tenía lugar. María Jesús Ruiz y Chiqui se enfrentaban a un duelo y la elegida por la audiencia celebraba la victoria…