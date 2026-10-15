Lorena Romera 15 OCT 2026 - 13:02h.

La ganadora de 'GH VIP' hace saltar las alarmas sobre su ruptura con Vicente Romero en pleno proceso de fecundación in vitro para ser padres

El novio de Adara Molinero se ve obligado a tomar una difícil decisión y ella reacciona

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Adara Molinero ha reaparecido en sus redes sociales tras varios días de ausencia, dejando a sus seguidores verdaderamente preocupados al verla sin Vicente Romero. Unos stories en los que la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes All Stars' habla de su arrepentimiento y pide ayuda a sus seguidores.

Recostada en la cama, la madrileña se ha dirigido a su comunidad para intentar calmar los ánimos: "Estoy bien. Bueno, hay cosillas que ya os contaré, pero estoy bien". Sin embargo, sus palabras y su semblante algo triste no han hecho más que avivar la inquietud de sus seguidores, desatando todo tipo de especulaciones sobre su momento personal.

Pero esta reaparición le ha servido a la influencer para desahogarse sobre uno de sus grandes arrepentimientos: "¿Sabéis uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida? Comprarme un coche. Mi coche me costó 40.000 euros, lo pagué con el premio de 'GH VIP'".

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Pero ahora que la creadora de contenido está inventando venderlo se está dando cuenta de la fuerte depreciación de los vehículos: "Se desvalorizan muchísimo los coches, es una tontería. Si volviera atrás en el tiempo, cogería un renting". Acto seguido, la it-girl ha pedido consejo a su comunidad para encontrar alguna alternativa para la venta de su vehículo.

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Pero en lo que se estaban fijando sus followers era en su soledad, acompañada únicamente por su hijo en común con Hugo Sierra. Todas las miradas están puestas en su relación con Vicente Romero, especialmente porque este parón y distanciamiento público se producen en pleno proceso de fecundación in vitro al que ambos se estaban sometiendo para convertirse en padres.

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Una situación delicada a la que se suma que, a finales de septiembre, Vicente sufrió una grave lesión que le obligó a poner fin a su carrera como futbolista. Las respuestas a estos stories no se han hecho esperar, reflejando la enorme preocupación de sus seguidores: "Espero que con Vicente esté todo bien... Nos dejas preocupadas", le ha comentado una seguidora.

Otros usuarios apuntaban de forma más directa a una ruptura: "Está claro que pasa algo con Vicente", "¿Qué pasa con los embriones? ¿Y con Vicente? Es todo muy raro" o "Ya no se le ve ni sale, yo creo que ya no están juntos". Asimismo, sus fans han querido arroparla con mensajes como "recuerda que no estás sola, tu familia virtual no te va a dejar caer" u "ojalá veros juntos otra vez". De momento, Adara Molinero no se ha pronunciado sobre su situación sentimental.