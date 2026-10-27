telecinco.es 27 OCT 2026 - 10:19h.

Mara se enfrentaba a los reproches de Miguel en 'La isla de las tentaciones' y se enfrentaba a la llegada de Juanpi

Tras la decisión final de Miguel y Mara, Juanpi entraba en la hoguera para revolucionarla situación

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Tras casi retomar su relación con Juanpi en su villa, Mara se reencontró con su pareja, Miguel, en una durísima hoguera de confrontación. Sin duda ha sido una de las noches de mayor tensión emocional de 'La isla de las tentaciones', una noche con un final inesperado al que todos sus protagonistas han reaccionado.

El reencuentro de Mara y Miguel en su hoguera de confrontación

“A ver si mirándome a la cara eres capaz de sentirte orgullosa”, decía Miguel nada más ver a Mara e insistía: “¡Qué p*** vergüenza!”; “¿Me dejas que me relaje que me va a dar algo?”, le pedía ella; “para f*** en la piscina no te ponías nerviosa”, le reprochaba él.

Tras ver algunas de las imágenes, Mara intentaba defenderse: “No me digas que doy asco, pues ya aprenderé, no sé cuándo, que te relajes, tú tampoco mandas en mi vida”, se quejaba ella.

Miguel y Mara se reprochaban mutuamente cómo se han comportado el uno con el otro fuera de 'La isla de las tentaciones' y se enfrentaban juntos a sus imágenes.

La decisión de Miguel y Mara

Y, pasados los momentos de mayor tensión, vivían un emotivo momento en que se miraban a los ojos y decidían cómo querían abandonar 'La isla de las tentaciones'. El primero en tomar la decisión era él, que lo tenía muy claro, y luego le tocaba el turno a ella. Tras pedirle perdón a su novio, le decía: "Tengo que serle sincera, yo no soy su persona. Me quiero ir con Juanpi".

Tras su decisión, era necesario saber cuál era la decisión de Juanpi, que llegaba cantando y enfrentándose a Miguel. Tocaba saber qué quería hacer con su relación con Mara y ella, nada más ver su actitud, anticipaba: "Me la va a devolver".

"Te quiero, han aparecido sentimientos que no sabía que tenía, pero ahora mismo tu cabeza no está bien, tienes que aclarar muchas cosas. Mírame, que te estoy hablando, nos vamos a seguir viendo fuera", le decía pero ella miraba hacia abajo y Miguel la miraba a ella. Los chicos acababan intercambiando sus sitios y Juanpi insistía: "Ahora mismo, lo mejor es irnos solos, arreglar tus cosas y, cuando lo tengamos claro, volver a intentarlo, pero tienes un lío en la cabeza increíble".

"Es muy duro ver a mi ex llorar por otra persona, necesito que tengas la cosas claras", le decía Juanpi y ella encajaba el golpe: "Me lo merezco, una buena H*** y aprender".

Las reacciones de Juanpi, Mara y Miguel

Pero ¿Cómo han vivido la emisión de este programa? Juanpi optaba como siempre por la ironía y el sarcasmo, publicando varios vídeos en los que aparecía cantando y diciendo adiós con este texto: "Te la debía, Marita".

Por su parte, Mara también publicaba una serie de vídeos en los que mandaba algún que otro reproche.

Y Miguel recibía ánimos, pero pedía que mejor se los dieran para soportar el dolor del tatuaje que se estaba haciendo.