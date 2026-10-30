telecinco.es 30 OCT 2026 - 09:50h.

Rosa Benito quiere ver a su hija Rosario en Honduras y Jorge Javier Vázquez le trasladaba la pregunta en directo en plató

Los familiares han intervenido en las nominaciones, acabando con las estrategias

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'Supervivientes All Stars' continúa su camino y los concursantes, ya debilitados y muy cambiados de look tras su 'mesa de las tentaciones' en la que disfrutaron de grandes placeres a cambio de grandes cambios. En este contexto llegaba una noche en que se producía una expulsión que dejaba en shock a una de las concursantes, los familiares intervenían en la nominaciones y Jorge Javier Vázquez hacía una pregunta a Rosario Mohedano que le hacía tomar una decisión...

La última expulsión en 'Supervivientes All Stars'

Omar Sánchez y Arkano se enfrentaban en directo a la decisión de la audiencia y María Lamela les comunicaba su decisión: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... ¡Omar!".

Arkano daba la enhorabuena a Omar, Omar daba las gracias y el expulsado se despedía. Cómo no, María le pedía que se marchara con algo en lo que es experto: un freestyle, un momento que quería dedicar a Ivana que, para él, es su ganadora.

Las nominaciones de los familiares que los concursantes ni imaginan

Tras la expulsión tenían lugar las nominaciones y los concursantes ni imaginaban lo que iba a pasar: "Los familiares van a nominar desde el plató, en Honduras no les van a salir las cuentas en las que salir nominado importa más que nunca, ya no valen las estrategias", anunciaba Jorge Javier Vázquez. Rosario Mohedano, Isa Pantoja, Dámso Angulo, Sol Macaluso, Mica y Beatriz Trapote tomaban la palabra.

Los concursantes aún no lo saben pero uno de los nominados será expulsado este domingo 1 de noviembre en una gala especial de 'Conexión Honduras'.

La propuesta a Rosario Mohedano

A lo largo de la noche veíamos unas imágenes en laque Rosa Benito confesaba que le gustaría mucho recibir la visita de su hija, Rosario Mohedano, en 'Supervivientes'. La quería ver en Honduras y Jorge Javier Vázquez le trasladaba la pregunta a la colaboradora.

"Yo, por mi madre, por supuesto que iría", respondía la colaboradora y Jorge Javier replicaba que sería "brutal" verla en Cayos Cochinos, de hecho, esto le llevaba a plantearle otra pregunta, si se pensaría participar en la siguiente edición de 'Supervivientes'. Ella miraba hacia arriba, cerraba los ojos y, tras un silencio, respondía:

Beatriz Trapote nos cuenta cómo vive la familia de Jesulín la participación de Víctor en el reality

Otra de las familiares también vivía un momentazo en plató y es que Beatriz Trapote, tras defender a su marido, contaba cómo está viviendo la familia Janeiro la participación de Víctor en el reality.