telecinco.es 03 NOV 2026 - 10:44h.

'La isla de las tentaciones' vive la primera hoguera mixta en la que Kico descubre los besos de Paula con uno de los solteros, Fran

En redes sociales, Paula respondía: "Creo que de todo en esta vida se aprende"

Todos los contenidos de 'La isla de las tentaciones' en Mediaset Infinity

Compartir







'La isla de las tentaciones' ha vivido la primera hoguera mixta en la que Kico y Nacho se han reencontrado con Gema y Paola. La tensión ha estallado entre ellos pero, además, Kico ha visto lo que nunca esperaba ver...

Al principio, en las imágenes solo veía juegos, unos momentos en los que su novia, Paula, se acercaba progresivamente a Fran. Sin embargo, Kico no esperaba que los juegos iban a dar paso a la realidad e iba a ver a su chica besándose en la piscina con Fran: "No me j***, Paula".

La reacción de Paula: "Me quedo con el aprendizaje"

Tras la emisión del programa, Paula publicaba un mensaje en stories en el que pedía perdón: "A veces cometemos errores que nos hacen ver la cosas de una manera que antes no éramos capaces de ver. Y aunque ojalá algunas lecciones no tuvieran que llegar de esta forma, creo que de todo se aprende en esta vida".

"Sé que he podido hacer daño a una persona que no se lo merece y eso es algo que me pesa", reconoce Paula, que dice ser "consciente" de sus "errores" y del "dolor" que ha podido causar con sus decisiones: "Me quedo con el aprendizaje, con todo lo que esto me ha hecho reflexionar y con la certeza de que hay errores que te marcan y te enseñan a valorar las cosas de otra manera".

El tenso reencuentro en la primera hoguera mixta

Pero en la hoguera pasaron muchas más cosas. Nacho también veía imágenes de Náyades. Primero, su novia le sorprendía con sus palabras y luego no daba crédito a las imágenes en las que le veía con Andrea teniendo sexo: "Me parte el corazón", decía.

Pero además, Paola y Kico vivían unos momentos de máxima tensión mientras Paola veía unas dificilísimas imágenes de Sergio con Irini en su villa: "¡Tú no tienes ni idea!"

Paola no era la única, junto a Gema, Paola se enfrentaba a Kico y les preguntaban si no sentían vergüenza viendo las tórridas imágenes de Irini con Sergio.

Pero los reproches no iban en esta única dirección, Kico también afeaba a Paola su actitud mientras Nacho veía las imágenes de Náyades: "Mira cómo está y te estás riendo, vergonzoso".

Avance de la próxima hoguera mixta

Y esta no es la única hoguera mixta que viviremos, aún nos queda por ver la hoguera en la que Náyades y Paula se verán las caras con Sergio y Rubén...