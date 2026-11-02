Las grúas retiran de la vía todos los vagones de los dos trenes implicados en el accidente de Urda

El objetivo de la retirada de los convoyes es facilitar la búsqueda de restos biológicos que confirmen la identidad de tres víctimas mortales

Las víctimas de Angrois señalan que el accidente de Urda se podría haber evitado: "Si no está el sistema de seguridad, no se circula"

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Las grúas que trabajan en el lugar del accidente de Urda, en Toledo, han retirado ya todos los vagones de los dos trenes implicados. Los convoyes han sido retirados de las vías y depositados en un paraje cercano y custodiado por la Guardia Civil.

Las grúas han culminado las tareas poco antes de las 17:00 horas de la tarde de este lunes. La retirada de los convoyes pretende facilitar la búsqueda de restos biológicos que puedan confirmar la identidad de tres víctimas mortales a las que aún no se ha puesto nombre y apellidos, tal y como señala ‘El Mundo’.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente, según los datos facilitados, este domingo por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

A la espera de que las familias del resto de personas fallecidas lleguen a España

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, según ha informado el CID mediante un comunicado, que detalla que 54 de las 66 víctimas mortales son de nacionalidad española; 4 de nacionalidad estadounidense; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 japonesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina.

Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de personas fallecidas, 3, que serían de nacionalidad extranjera, cuando sus familias, que están localizadas, lleguen a España para realizar de manera personal los trámites de identificación.

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Son datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Hasta el momento 53 de las 66 identificaciones de las personas fallecidas se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las restantes, 13, se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.