telecinco.es 05 NOV 2026 - 10:26h.

Rubén protagonizaba unas tórridas imágenes con dos solteras que provocaban el llanto de Gema

Paola lograba levantar a su amiga en la hoguera tras abandonarla

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Gema ha vivido la que sin duda ha sido su hoguera más dura en 'La isla de las tentaciones' y es que, tras una primer infidelidad de Rubén con Nataly, su novio ha caído en la tentación con Nieves, que fuera su ex y a la vez con Andrea, otra de las solteras. Tras ver a los tres juntos, abandonaba la hoguera y solo había una persona capaz de consolarla.

Todo empezó con unos besos, los besos que Rubén y Nieves se daban en la villa y que Gema veía durante su hoguera mixta. Ella se rompía y Paola se indignaba tanto o más diciendo que su comportamiento “no era normal”.

“Es una mie*** de persona, no merece que estés aquí llorando por él, no lo va a conseguir, por favor te lo pido no te quiero ver así mal”, le pedía Paola en la hoguera, pero aún quedaba mucho más por ver: "Esto no me lo merezco. Él sabía que no le iba a perdonar una vez más".

Además, se quejaba de que Rubén cayera en la tentación con Nieves porque le iba a doler "a niveles extremos" ya que tuvieron algo en el pasado. Pero había más y es que Rubén también se besaba durante una fiesta con Andrea. La joven se marchaba corriendo de la hoguera sin llegar a ver a su novio con las dos chicas a la vez en el jacuzzi.

A su encuentro llegaba Paola, que intentaba retenerla: "¿Qué pasa?", le preguntaba Gema y Paola la abrazaba. La levantaba tanto con palabras que lograba que regresara a la hoguera.

La reacción de Gema

Justo este momento es el que ambas recuperaban en sus redes sociales: "Yo siempre seré tu ángel y tú siempre serás el mío. 'La isla de las tentaciones' me dio a una hermana para toda la vida. Te quiero y te amo con toda mi alma". Ante estas palabras, Paola le correspondía: "Ella fue mi ángel y yo el suyo. Por siempre, amiga".

Las imágenes continuaban, Gema no las soportaba, se marchaba y era Paola la encargada de terminar de ver las imágenes: "¡Están haciendo un trío!", decía indignada.

Tras regresar a la hoguera, Sandra Barneda le recomendaba seguir reflexionando y Gema le pedía un abrazo.

No era la única, Gema también recibía el apoyo de Kico y Nacho...