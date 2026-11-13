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'La isla de las tentaciones 11' ha llegado a su fin

La isla de las tentaciones 11 ha terminado. Aquí os traigo los últimos looks de Sandra Barneda en el programa. Comienzo con el vestido de las hogueras finales. En negro y plata brocado, fue confeccionado a medida para la presentadora. Completamos el estilismo con pendientes y anillo de VSB

Sandra Barneda. Estilista de Guardia
Sandra Barneda. Estilista de Guardia
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Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5

Para el vestido asimétrico rosa elegimos pendientes, anillo y brazaletes de Anton Heunis y sandalias de Zara.

Sandra Barneda en la final de 'La isla de las tentaciones 11'
Sandra Barneda en la final de 'La isla de las tentaciones 11'. 5
Sandra Barneda en las última hogueras de 'La isla de las tentaciones 11'
Sandra Barneda en las última hogueras de 'La isla de las tentaciones 11'. 5
Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5

El vestido en tonos degradados es de Purificación García, los pendientes de Anton Heunis y el anillo de Belao

Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5

La túnica es de Dolores Cortés, el short tejano de Aeronáutica Militar, el anillo de Belao y los pendientes de Émolo.

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 11'
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 11'. 5
Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5

Gracias a todas las marcas que han colaborado con nosotros cediendo todo el vestuario.

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