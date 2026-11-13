'La isla de las tentaciones 11' ha llegado a su fin

Compartir







13 NOV 2026 - 15:43h.

Para el vestido asimétrico rosa elegimos pendientes, anillo y brazaletes de Anton Heunis y sandalias de Zara.

El vestido en tonos degradados es de Purificación García, los pendientes de Anton Heunis y el anillo de Belao

La túnica es de Dolores Cortés, el short tejano de Aeronáutica Militar, el anillo de Belao y los pendientes de Émolo.

Gracias a todas las marcas que han colaborado con nosotros cediendo todo el vestuario.