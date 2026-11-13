'La isla de las tentaciones 11' ha llegado a su fin
La isla de las tentaciones 11 ha terminado. Aquí os traigo los últimos looks de Sandra Barneda en el programa. Comienzo con el vestido de las hogueras finales. En negro y plata brocado, fue confeccionado a medida para la presentadora. Completamos el estilismo con pendientes y anillo de VSB
Para el vestido asimétrico rosa elegimos pendientes, anillo y brazaletes de Anton Heunis y sandalias de Zara.
El vestido en tonos degradados es de Purificación García, los pendientes de Anton Heunis y el anillo de Belao
La túnica es de Dolores Cortés, el short tejano de Aeronáutica Militar, el anillo de Belao y los pendientes de Émolo.
Gracias a todas las marcas que han colaborado con nosotros cediendo todo el vestuario.