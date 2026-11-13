Lorena Romera 13 NOV 2026 - 11:22h.

La hija de Terelu Campos saca a la luz el cariñoso mote con el que llama en la intimidad a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio, ilusionada, anuncia un importante cambio en su rutina tras el nacimiento de Tessa

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida. Especialmente tras la llegada de Tessa, su segunda hija en común. Ahora, con motivo del cumpleaños del actor, que cumple 34 años, la hija de Terelu Campos le ha dedicado una romántica felicitación con la que, además de gritar su amor a los cuatro vientos, ha dejado al descubierto el divertido y cariñoso apodo con el que se dirige a él en privado.

Aunque desde hace algún tiempo prefieren mantener su relación alejada del foco mediático y vivir su día a día en la intimidad, de vez en cuando la pareja comparte con su comunidad de seguidores pequeños retazos de su rutina, demostrando que siguen tan enamorados como el primer día. Y, como no podía ser de otra manera, esta fecha tan señalada ha sido la excusa perfecta para que la influencer abra su álbum de fotos personal.

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A través de sus stories de Instagram, la novelista -que este año ha publicado su primer libro, Si decido arriesgarme- ha publicado un montaje compuesto por cuatro instantáneas en blanco y negro en las que aparecen de lo más cómplices, sonrientes, besándose y dedicándose todo tipo de gestos de cariño.

Una imagen que la que fuera colaboradora de televisión ha utilizado para felicitar públicamente a su chico, sacando también a relucir su lado más espontáneo al desvelar el divertido mote con el que se dirige al padre de sus hijos en la intimidad: "Feliz cumpleaños compitrueno, por un millón más. Te amo".

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El buen momento de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Este gesto llega en un momento de plenitud familiar para la pareja tras el nacimiento de Tessa. La llegada al mundo de Tessa convertía en hermano mayor a Carlo, el primogénito, que el próximo mes de diciembre cumplirá dos añitos.

A la adaptación a su nueva vida como padres de dos niños se suma otro importante proyecto personal: la puesta a punto de su hogar en Madrid. La reforma de su piso, que comenzó en la recta final del embarazo, todavía continúa en marcha, pero la pareja ya disfruta de los avances de una vivienda que empieza a tomar forma.

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Hace apenas unos días, la propia Alejandra Rubio abría las puertas de su casa para mostrar algunos de los rincones ya terminados. Un vistazo en el que dejó ver una decoración cálida, de estilo neutro, en la que predominan los tonos beige, los detalles en mármol, una enorme biblioteca o el rincón nórdico pensado para la recién nacida.